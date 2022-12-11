Про це повідомили в твіттері Європейської кіноакадемії.

У Рейк’явіку, Ісландія, відбулася церемонія нагородження лауреатів 35-ї Премії Європейської кіноакадемії. Стрічка "Маріуполіс 2", виробництва Литви, Франції та Німеччини, була визнана найкращим європейським документальним фільмом у 2022 році.

"Фільм з величезною силою та чутливістю зображує життя, що триває серед бомбардувань, і розкриває образи, в яких поєднані трагедія й надія", - прокоментували організатори.

Стрічка є продовженням фільму "Маріуполіс", що був знятий автором у 2015 році. Мантас Кведаравічюс почав фільмування другої частини після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, під час зйомок його розстріляли російські військові. Роботу над стрічкою продовжили близькі та колеги Мантаса.

Нагадаємо, драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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