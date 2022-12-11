Фільм "Маріуполіс 2" став найкращою документальною стрічкою року за версією Європейської кіноакадемії
Стрічка "Маріуполіс 2" литовського автора Мантаса Кведаравічюса отримала премію Європейської кіноакадемії як найкращий документальний фільм 2022 року
Про це повідомили в твіттері Європейської кіноакадемії.
У Рейк’явіку, Ісландія, відбулася церемонія нагородження лауреатів 35-ї Премії Європейської кіноакадемії. Стрічка "Маріуполіс 2", виробництва Литви, Франції та Німеччини, була визнана найкращим європейським документальним фільмом у 2022 році.
"Фільм з величезною силою та чутливістю зображує життя, що триває серед бомбардувань, і розкриває образи, в яких поєднані трагедія й надія", - прокоментували організатори.
Стрічка є продовженням фільму "Маріуполіс", що був знятий автором у 2015 році. Мантас Кведаравічюс почав фільмування другої частини після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, під час зйомок його розстріляли російські військові. Роботу над стрічкою продовжили близькі та колеги Мантаса.
- Нагадаємо, драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
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