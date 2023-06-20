Китай чітко показав, що позиція Америки для нього є важливішою за підтримку Росії, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що Блінкену вдалося переконати Китай, що допомагати Росії їм не вигідно
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ключовим висновком візиту Блінкена у Китай є те, що сторони погодилися не погоджуватися. Завдання Блінкена не було в тому, щоб переконати Китай не робити того, що Китай й так намагається робити. Тобто не постачати озброєння РФ, не провокувати ситуацію довкола Тайваню, не допомагати КНДР. Ключова роль Блінкена була в тому, щоб чітко донести наслідки таких рішень", - пояснив Краєв.
За словами експерта-міжнародника, під час візиту у Китай Блінкен чітко поставив умови.
"Якщо Китай постачатиме Росії озброєння, комплектуючи, ресурси, то ніякої торгівлі й ніякого обміну технологіями. А для китайців - це понад 25% їх товарообороту, для них - це стратегічне питання. Американські військові технології для Китаю є питанням модернізації власної армії. Блінкену вдалося показати Китаю, що допомагати Росії їм не вигідно. Китай своєю поведінкою чітко показав, що позиція Америки й торгівля з американцями для нього виглядає важливішим, ніж підтримка Росії", - підкреслив Краєв.
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