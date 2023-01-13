Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Продаж готових нафтопродуктів більш вигідний для РФ, ніж сировина. Тому хочу зазначити, що санкції проти РФ почали працювати саме по сирій нафті. Це дуже хороша новина. Оскільки я неодноразово зазначав, що такі політичні спільники Москви, як Китай, займуться здирництвом", - пояснив Гончар.



Експерт наголосив, що санкції проти Росії починають працювати.



"Всі політичні партнери РФ почнуть вимагати від них набагато більших знижок на енергоносії, ніж Кремль може собі дозволити. Сьогодні продаж сирої нафти з РФ йде набагато дешевше, ніж котирування на біржах. Це нагадує іранський варіант. Тобто, Китай обдирає Росію, як колись це робив з Іраном. Тому в цьому контексті можна сказати, що санкції проти РФ працюють", - додав він.

Європейський Союз пообіцяв ввести санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Російської Федерації у війні проти України.

Також відомо, що Захід працює над новими санкціями проти Росії: цього разу вони стосуватимуться обмеження цін на експорт нафтопродуктів з РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом та обговорив низку питань, зокрема 10-й пакет санкцій проти РФ.

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