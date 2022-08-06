Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, повідомляє пресслужба Пентагон.

"Китай прямо зараз знаходиться в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три, або навіть в чотири рази", - зазначив заступник міністра.

Кол також підкреслив, що в Пентагоні раніше чули заяви КНР про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.

"Одна з хороших речей, які ми бачили в ситуації навколо Тайваню, - не було ядерних загроз з боку Китаю", - зазначив він.

За його словами, Пентагон не бажає нічого більшого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі.

2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Це викликало кризу у відносимнах США та Китаю.

Після цього Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Згодом Пекін заявив про скорочення співпраці зі США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb