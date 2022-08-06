Китай прагне оперативно збільшити свій ядерний арсенал в 3-4 рази, - Пентагон
У Вашингтоні не бачать бажання з боку Пекіна обговорювати майбутнє ядерної безпеки
Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, повідомляє пресслужба Пентагон.
"Китай прямо зараз знаходиться в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три, або навіть в чотири рази", - зазначив заступник міністра.
Кол також підкреслив, що в Пентагоні раніше чули заяви КНР про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.
"Одна з хороших речей, які ми бачили в ситуації навколо Тайваню, - не було ядерних загроз з боку Китаю", - зазначив він.
За його словами, Пентагон не бажає нічого більшого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі.
- 2 серпня спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Це викликало кризу у відносимнах США та Китаю.
- Після цього Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.
- Згодом Пекін заявив про скорочення співпраці зі США.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе