Китай створить космічний флот для ліквідації астероїдної загрози Землі

Про це повідомляє South China Morning Post, передає "РБК-Україна".



На базі важких китайських ракет-носіїв Чанчжен-5 створять десятки без'ядерних ударних засобів зміни орбіт астероїдів.

В NASA представили проєкт HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проєкт повинен змінити орбіту небезпечних астероїдів можна без ядерної зброї, проте з безліччю ракет, кінетична енергія яких змінить траєкторію руху астероїдів. А ось ядерний підрив астероїда тільки погіршить становище землян.

Виходячи з цього, в Китаї стверджують, що проєкт без'ядерної корекції орбіти астероїдів може бути завершений протягом найближчих десять років.

У планах - створити 23 ракети з космічними кораблями-камікадзе. Такий флот зможе змінити орбіту астероїда до безпечної через три роки після свого старту. При цьому, китайські розробники стверджують, що йому буде потрібно удвічі менше ударної маси, ніж тим, які в США.

Серією поштовхів ударні супутники змінять орбіту астероїда і відведуть його від зіткнення з Землею.