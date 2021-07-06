Китай створить космічний флот для ліквідації астероїдної загрози Землі
Китай створить космічний флот для захисту Землі від астероїдів
Про це повідомляє South China Morning Post, передає "РБК-Україна".
На базі важких китайських ракет-носіїв Чанчжен-5 створять десятки без'ядерних ударних засобів зміни орбіт астероїдів.
В NASA представили проєкт HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проєкт повинен змінити орбіту небезпечних астероїдів можна без ядерної зброї, проте з безліччю ракет, кінетична енергія яких змінить траєкторію руху астероїдів. А ось ядерний підрив астероїда тільки погіршить становище землян.
Виходячи з цього, в Китаї стверджують, що проєкт без'ядерної корекції орбіти астероїдів може бути завершений протягом найближчих десять років.
У планах - створити 23 ракети з космічними кораблями-камікадзе. Такий флот зможе змінити орбіту астероїда до безпечної через три роки після свого старту. При цьому, китайські розробники стверджують, що йому буде потрібно удвічі менше ударної маси, ніж тим, які в США.
Серією поштовхів ударні супутники змінять орбіту астероїда і відведуть його від зіткнення з Землею.
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