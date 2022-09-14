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Китай запустив у космос новий супутник

14 вересня, 2022 середа
13:22
Світ

Влада Китаю здійснила успішний запуск нового супутника Чжунсін-1Е з космодрому Веньчан

Про це повідомило Сіньхуа.

У космос за допомогою модифікованої версії ракети-носія Чанчжен-7 у космос був запущений супутник Чжунсін-1Е, який успішно вийшов на задану орбіту. Запуск відбувся 13 вересня о 21:18 за пекінським часом.

Супутник надаватиме високоякісні послуги з передачі даних, голосових повідомлень, теле- та радіосигналів.

Зазначають, що цей запуск став 437-м для ракети-носія Чанчжен-7.

  • 10 вересня Китай відправив у космос 16 нових супутників.

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Новини
Китай
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