Китай запустив у космос новий супутник
Влада Китаю здійснила успішний запуск нового супутника Чжунсін-1Е з космодрому Веньчан
Про це повідомило Сіньхуа.
У космос за допомогою модифікованої версії ракети-носія Чанчжен-7 у космос був запущений супутник Чжунсін-1Е, який успішно вийшов на задану орбіту. Запуск відбувся 13 вересня о 21:18 за пекінським часом.
Супутник надаватиме високоякісні послуги з передачі даних, голосових повідомлень, теле- та радіосигналів.
Зазначають, що цей запуск став 437-м для ракети-носія Чанчжен-7.
- 10 вересня Китай відправив у космос 16 нових супутників.
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