Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні, але з меншою інтенсивністю, - політолог Кулик
Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, вважає, що з візитом до Москви Сі Цзіньпін не привозить Путіну ніяких союзницьких відносин та зобов'язань
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог дав коментар про можливі домовленості, які можуть бути досягнуті між Китаєм та Росією під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви.
"Цей візит про те, що Росія має йти у фарватері китайських інтересів. Ніяких союзницьких відносин Сі Цзіньпін Путіну не привозить, ніяких зобов'язань він не дає. А з іншого боку є потужна економіка Китаю, є потужні збройні сили, також є вплив Китаю на глобальну гру", - зауважив Віталій Кулик.
Кулик додав, що Росія тим часом слабне через санкції та війну, стаючи країною-ізгоєм, тому Китай виступає патроном, а клієнтом - Путін.
"Я не думаю, що розмова буде вестися про негайне припинення війни на якихось умовах. З моєї точки зору, Китай зацікавлений, на жаль, у продовженні війни, але з меншою інтенсивністю. От про зниження інтенсивності війни та про якісь переговорні точки, де процес міг би початися, наприклад, у Пекіні, Китай цілком може говорити", - припустив політолог.
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