Китайські астронавти вирощують овочі на орбіті для освоєння далекого космосу
16 китайських астронавтів на космічній станції "Тяньгун" займаються вирощуванням овочів, як частину своїх планів щодо дослідження далекого космосу
Про це повідомляє Space.
Командир місії разом з двома новими астронавтами виростили салат, помідори чері та зелену цибулю. Для порівняння результатів, Китайський центр досліджень і підготовки астронавтів створив на Землі репліки цих рослин.
"Система може бути застосована в галузі дослідження далекого космосу, включаючи наші місії з висадки на Місяць і Марс з екіпажем", - сказав дослідник з Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів Ян Ренце.
Фото: Скрін
Вирощування рослин на борту космічної станції є важливою складовою Системи контролю навколишнього середовища і життєзабезпечення (ECLSS) і може бути використане для дослідження глибокого космосу, включаючи пілотовані місії на Місяць і Марс.
"Цей апарат для вирощування овочів є ключовою частиною всієї системи (ECLSS), і він використовується в космосі для перевірки відповідних технологій. У майбутньому ми зосередимося на швидкому та широкомасштабному вирощуванні. Як ключова частина ECLSS, рослини, вирощені з апарату, можуть поглинати вуглекислий газ у повітрі для генерації кисню за допомогою фотосинтезу, а потім регенерувати та очищати воду за допомогою транспірації", - додав Ян.
Крім того, Китай планує висадити астронавтів на Місяць до 2030 року та збудувати місячну базу протягом наступного десятиріччя.
- Нагадаємо, 26 жовтня Китай запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-17". На борту перебуватимуть три космонавти, вони проведуть на орбіті понад 6 місяців.
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