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Китайські астронавти вирощують овочі на орбіті для освоєння далекого космосу

30 жовтня, 2023 понедiлок
18:45
Наука свіжі овочі

16 китайських астронавтів на космічній станції "Тяньгун" займаються вирощуванням овочів, як частину своїх планів щодо дослідження далекого космосу

Про це повідомляє Space.

Командир місії разом з двома новими астронавтами виростили салат, помідори чері та зелену цибулю. Для порівняння результатів, Китайський центр досліджень і підготовки астронавтів створив на Землі репліки цих рослин.

"Система може бути застосована в галузі дослідження далекого космосу, включаючи наші місії з висадки на Місяць і Марс з екіпажем", - сказав дослідник з Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів Ян Ренце.

на фото: Овочі в космосі

Фото: Скрін

Вирощування рослин на борту космічної станції є важливою складовою Системи контролю навколишнього середовища і життєзабезпечення (ECLSS) і може бути використане для дослідження глибокого космосу, включаючи пілотовані місії на Місяць і Марс.

"Цей апарат для вирощування овочів є ключовою частиною всієї системи (ECLSS), і він використовується в космосі для перевірки відповідних технологій. У майбутньому ми зосередимося на швидкому та широкомасштабному вирощуванні. Як ключова частина ECLSS, рослини, вирощені з апарату, можуть поглинати вуглекислий газ у повітрі для генерації кисню за допомогою фотосинтезу, а потім регенерувати та очищати воду за допомогою транспірації", - додав Ян.

Крім того, Китай планує висадити астронавтів на Місяць до 2030 року та збудувати місячну базу протягом наступного десятиріччя.

  • Нагадаємо, 26 жовтня Китай запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-17". На борту перебуватимуть три космонавти, вони проведуть на орбіті понад 6 місяців.
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