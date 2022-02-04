Китайські фігуристи побили світовий рекорд росіян на Олімпіаді-2022
Китайські фігуристи Вензінг Суй та Конг Хан встановили новий світовий рекорд у змаганнях спортивних пар на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Китайські фігуристи Венжінг Суй та Конг Хан після короткої програми спортивних пар у командному турнірі Олімпіади набрали 82,83 бала. Такий результат допоміг спортивній парі побити світовий рекорд, який належав росіянам Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову (82,36).
У короткій програмі спортивних пар український дует Артем Даренський та Софія Голіченко посіли 9 місце з 53,65 балами.
Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у ПекініУкраїна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко не зумів виступити у змаганнях серед чоловіків через COVID-19.
У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна - дев'ята і має 4 очки. На п'ятому місці йде Італія - 18 очок. Між нами різниця в 14 балів, які вже не відіграти.
Відкриття Олімпіади-2022 пройде сьогодні. Початок о 13:55 за київським часом.
- 4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.
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