Китайські фігуристи побили світовий рекорд росіян на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Китайські фігуристи Венжінг Суй та Конг Хан після короткої програми спортивних пар у командному турнірі Олімпіади набрали 82,83 бала. Такий результат допоміг спортивній парі побити світовий рекорд, який належав росіянам Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову (82,36).



У короткій програмі спортивних пар український дует Артем Даренський та Софія Голіченко посіли 9 місце з 53,65 балами.

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4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.

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Україна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко не зумів виступити у змаганнях серед чоловіків через COVID-19.У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна - дев'ята і має 4 очки. На п'ятому місці йде Італія - 18 очок. Між нами різниця в 14 балів, які вже не відіграти.Відкриття Олімпіади-2022 пройде сьогодні. Початок о 13:55 за київським часом.