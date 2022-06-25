Про це пишуть в Reuters.

Речник Східного театрального командування Народно-визвольної армії полковник Ши І, заявив у своїй заяві, що військові організували повітряні та наземні сили для спостереження за операцією американської авіації, яка відбулася в п'ятницю.

Він додав, що вони рішуче виступили проти дій Сполучених Штатів і що їхні війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

ВМС США не одразу відповіли на запит про коментарі.

Раніше Китай заявляв, що має суверенітет і юрисдикцію над Тайванською протокою, тоді як Сполучені Штати і Тайвань стверджують, що протока, що відокремлює острів від Китаю, є міжнародним водним шляхом.

23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки. За інформацією міноборони Тайваню, китайські винищувачі рухалися до південно-західної частини острова. На Тайвані відреагували на військову активність китайських сил та направили сили повітряного патрулювання для реагування та стежили за літаками. Також випустили радіопопередження та розгорнули зенітно-ракетні комплекси в бік китайських літаків.

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