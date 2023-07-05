Про це сказав голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін багатьом лідерам світу говорить відверту брехню й вони вже це відчувають. Макрон, Шольц були зачаровані цією брехнею. Посланці від Сі Цзіньпіня приїжджали до Москви й вже почали розуміти, що не все, що говорить Путін відповідає дійсності", - припустив Шлінчак.

За словами політолога, Путін вже перестав слухатися будь-яких лідерів, він сам для себе лідер і сам собі диктує, що робити.

"Ситуацію на ЗАЕС ми однозначно будемо трактувати, як ядерний шантаж, як фактичне використання зброї масового ураження. Поки немає жорсткої реакції щодо ЗАЕС від багатьох країн. Сподіваюсь, що найближчим часом ми все ж таки почуємо чітку артикуляцію застережень для російського лідера", - підкреслив Шлінчак.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

5 липня лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. КНР не хоче остаточно псувати стосунки з ЄС