Про це Financial Times дізналося від європейський і китайських офіційних осіб.

Меседж було передано під час державного візиту Сі до Москви в березні, а китайські посадовці приписали собі заслугу в тому, що переконали російського диктатора відмовитися від ядерного удару по Україні.

Стримування Путіна від використання такої зброї було центральним у кампанії Китаю з відновлення зіпсованих зв’язків з Європою, сказав старший радник китайського уряду.

Один колишній урядовець Китаю заявив, що Сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю, зазначивши, що позицію Пекіна проти її застосування було включено до "мирного плану" КНР.

Якби Росія застосувала ядерну зброю в Україні, "все це було б мінусом для Китаю", сказав один чиновник.

Високопосадовці заявляють, що засудження застосування ядерної зброї у спільному комюніке Путіна та Сі майже напевно було додано на вимогу Китаю.

Реакція України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи публікацію FT щодо застережень Сі, написав: "Важлива позиція Китаю щодо ядерної загрози з боку божевільного російського терориста".

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.