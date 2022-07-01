Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна Росії проти України спричинила для Китаю низку викликів. Для економічної моделі Китайської Народної Республіки мирна ситуація у світі була б найбільш вигідною, адже це не ускладнювало б економічні відносини. Захід би не ставився до Китаю як до противника", - зазначив Пойта.

Міжнародний експерт додав, що Росія підставила Китай, адже вплив Сполучених Штатів Америки у світі зростає.

"Російська Федерація підставила і Китай також: логістичні, транспорті шляхи руйнуються. КНР також може опинитися під санкціями. Інтенсивність звʼязків Сполучених Штатів Америки у НАТО і з Європейським Союзом зросла. Вплив США у світі зростає, що для Китаю є негативним", - зазначив Юрій Пойта.

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