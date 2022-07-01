Китаю не вигідна війна Росії проти України: Захід ставиться до КНР як до противника, - експерт-міжнародник Пойта
Керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта висловив думку, що Китайській Народній Республіці не вигідна війна Росії проти України, адже Захід ставиться до Китаю як до противника
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Війна Росії проти України спричинила для Китаю низку викликів. Для економічної моделі Китайської Народної Республіки мирна ситуація у світі була б найбільш вигідною, адже це не ускладнювало б економічні відносини. Захід би не ставився до Китаю як до противника", - зазначив Пойта.
Міжнародний експерт додав, що Росія підставила Китай, адже вплив Сполучених Штатів Америки у світі зростає.
"Російська Федерація підставила і Китай також: логістичні, транспорті шляхи руйнуються. КНР також може опинитися під санкціями. Інтенсивність звʼязків Сполучених Штатів Америки у НАТО і з Європейським Союзом зросла. Вплив США у світі зростає, що для Китаю є негативним", - зазначив Юрій Пойта.
- 29 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО з партнерами повинні пліч-о-пліч реагувати на виклики Китаю. Столтенберг також повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.
- Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.
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