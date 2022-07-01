Кива у позові проти BIHUS.Info назвався ветераном АТО і зажадав звільнення від судового збору, - журналіст Мокрик
Ілля Кива відмовився сплатити судовий збір у позові проти BIHUS.Info, мовляв, він - ветеран АТО
Про це інформує в фейсбуці журналіст Данило Мокрик.
"Наприкінці минулого року трапився відомий казус із матеріалом BIHUS.Info про "Золото Киви". Кива подав до суду, захотів 2 мільйони гривень відшкодування за свої понівечені честь, гідність, ділову репутацію та моральні страждання", - пише Мокрик.
Утім Кива не захотів оплатив 30 тисяч гривень судового збору - це 1,5% від майнової вимоги. Мовляв, він ветеран АТО і має бути звільнений від зборів: "Додав до позову посвідчення УБД 2015 року".
Журналіст коментує: "Отак поки Кива плазує перед Путіним на російському телебаченні і закликає завдавати по Україні ударів, в тій же Україні він пробує скористатися пільгами ветерана війни з Росією".
- Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
- 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
- ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
- 29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- 20 квітня Кива оголосив про намір просити у Росії притулку та громадянства.
- Позбавлений мандату український депутат Ілля Кива звернувся до президента країни-агресора Володимира Путіна за громадянством.
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