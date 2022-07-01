Про це інформує в фейсбуці журналіст Данило Мокрик.

"Наприкінці минулого року трапився відомий казус із матеріалом BIHUS.Info про "Золото Киви". Кива подав до суду, захотів 2 мільйони гривень відшкодування за свої понівечені честь, гідність, ділову репутацію та моральні страждання", - пише Мокрик.



Утім Кива не захотів оплатив 30 тисяч гривень судового збору - це 1,5% від майнової вимоги. Мовляв, він ветеран АТО і має бути звільнений від зборів: "Додав до позову посвідчення УБД 2015 року".



Журналіст коментує: "Отак поки Кива плазує перед Путіним на російському телебаченні і закликає завдавати по Україні ударів, в тій же Україні він пробує скористатися пільгами ветерана війни з Росією".