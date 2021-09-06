Клуб УПЛ "Львів" презентував нового тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Львова".



Білоруський тренер і ПФК "Львів" підписали контракт за схемою "1+1". Олег Дулуб вже прибув до Львова та невдовзі приступить до виконання своїх прямих обов’язків.



Олег Дулуб розпочав тренерську кар’єру у 2001 році. Очолював білоруські, українські та казахстанські команди. Останнім клубом 55-річного фахівця був ФК "Крумкачи" (Білорусь). Також він працював з львівськими "Карпатами" та з одеським "Чорноморцем". Тренував збірну Білорусі U-19.

У нинішньому сезоні "Львів" зазнав чотирьох поразок та двічі зіграв внічию. Львів'яни займають передостаннє місце в турнірній таблиці. Минулий чемпіонат України команда завершила восьмою.