Клуб УПЛ "Львів" презентував нового тренера
Білорус Олег Дулуб став новим головним тренером "Львова"
Про це повідомляє офіційний сайт "Львова".
Білоруський тренер і ПФК "Львів" підписали контракт за схемою "1+1". Олег Дулуб вже прибув до Львова та невдовзі приступить до виконання своїх прямих обов’язків.
Олег Дулуб розпочав тренерську кар’єру у 2001 році. Очолював білоруські, українські та казахстанські команди. Останнім клубом 55-річного фахівця був ФК "Крумкачи" (Білорусь). Також він працював з львівськими "Карпатами" та з одеським "Чорноморцем". Тренував збірну Білорусі U-19.
У нинішньому сезоні "Львів" зазнав чотирьох поразок та двічі зіграв внічию. Львів'яни займають передостаннє місце в турнірній таблиці. Минулий чемпіонат України команда завершила восьмою.
- Нагадаємо, 4 серпня львівський "Рух" звільнив з посади головного тренера Івана Федика.
- 25 серпня Анатолій Безсмертний подав у відставку з посади головного тренера футбольного клубу "Львів".
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