Клуб Зозулі вилетів у третій дивізіон Іспанії
У наступному сезоні "Фуенлабрада" зіграє у третьому дивізіоні Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 7 травня "Фуенлабрада" програла "Реал Сосьєдаду Б" в 39-му турі Сегунди. Матч закінчився з рахунком 1:2, а в команди Романа Зозулі не залишилось шансів, щоб залишитись у дивізіоні.
"Фуенлабрада" тепер не зможе піднятися вище 20-го місця, тоді як до Терсери (третього дивізіону) вилітають команди, які фінішували на 19-22 позиціях.
На рахунку Романа Зозулі в цьому сезоні 33 матчів, 2 голи та 2 асисти. В минулому сезоні форвард виступав в Сегунді у складі "Альбасете", який теж вилетів в третій іспанський дивізіон.
- Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році. За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.
- 2 квітня Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.
- 22 квітня Зозуля повідомив, що продовжує допомагати ЗСУ і направив в Україну 2 броньованих буси з корисним приладдям.
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