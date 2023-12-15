Клубний ЧС з футболу: визначились усі півфіналісти

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері п'ятниці, 15 грудня, відбулись чвертьфінальні матчі клубного ЧС з футболу.

Єгипетський "Аль-Ахлі" переміг саудівський "Аль-Іттіхад" з рахунком 3:1. У паралельній зустрічі мексиканський "Леон" поступився японській "Ураві" (0:1).

У півфіналі на нас чекають зустріч "Флуміненсе" - "Аль-Ахлі" 18 грудня та поєдинок "Урава" - "Манчестер Сіті" 19 грудня.

Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу

ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року.

На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.

Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.

Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.

Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.

Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки.

Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.