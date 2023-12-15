Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Клубний ЧС з футболу: визначились усі півфіналісти

Клубний ЧС з футболу: визначились усі півфіналісти

15 грудня, 2023 п'ятниця
22:11
Спорт Карім Бензема, "Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія

Стали відомі пари команд, які зіграють у півфіналі клубного ЧС з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері п'ятниці, 15 грудня, відбулись чвертьфінальні матчі клубного ЧС з футболу.

Єгипетський "Аль-Ахлі" переміг саудівський "Аль-Іттіхад" з рахунком 3:1. У паралельній зустрічі мексиканський "Леон" поступився японській "Ураві" (0:1).

У півфіналі на нас чекають зустріч "Флуміненсе" - "Аль-Ахлі" 18 грудня та поєдинок "Урава" - "Манчестер Сіті" 19 грудня.

Що відомо про новий формат клубного ЧС з футболу

ФІФА затвердила зміни до формату клубного чемпіонату світу в лютому 2023 року. 

На клубному ЧС у 2025 році виступлять 12 клубів з Європи, 6 - з Південної Америки, 4 - з Північної Америки, 4 - з Африки, 4 - з Азії, та 1 - з Океанії.  

Від Європи та Південної Америки на турнір кваліфікуються по 4 останніх переможці головних континентальних турнірів - Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес, починаючи   з сезону 2020/21. Решту путівок отримають клуби з найвищим рейтингом за останні 4 сезони.

Від Азії, Африки та Північної та Центральної Америки виступлять по 4 останніх переможці головних клубних турнірів.

Від Океанії на турнір поїде переможець одного з чотирьох останніх сезонів тамтешньої Ліги чемпіонів з найвищим рейтингом.

Очікується, що ще одну путівку на турнір отримає представник країни-організаторки. 

Чинним чемпіоном світу є іспанський "Реал", який 11 лютого 2023 року у фіналі клубного чемпіонату світу переміг "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. 

футбол
Манчестер Сіті
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
13 грудня, 2023 середа
Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги, а Естонія та Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну. Акценти світових ЗМІ 13 грудня
Харків
15 грудня, 2023 п'ятниця
Нічні обстріли РФ: "шахеди" рухались на захід України, у Харкові є влучання від ракети
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
22:18
Київський Безпековий Форум
Відсутність рішення Конгресу щодо України надихає Путіна, - експерт-міжнародник зі Стенфорду Майкл МакФол
22:16
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ і нічні морози: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
21:55
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Дипломат Чалий: нам потрібний пришвидшений вступ до НАТО, а до ЄС - адаптований
21:50
ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Суд дозволив польським перевізникам відновити блокаду в Дорогуську
21:47
військова аптечка IFAK
Міноборони затвердило спрощену процедуру списання аптечок: як працюватиме механізм
21:43
Київстар
Київстар повідомив, що відновив доступ до інтернету по всій країні
21:36
Донецьк: прильот по нафтобазі
У Донецьку прилетіло по нафтобазі. Об'єкт палає
21:30
Ексклюзив
Київ
Сценарії можуть бути різні, але в нас немає ресурсів вести війну роками, - дипломат Чалий
21:15
Патріарх Кирило
СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила
21:15
Андріус Кубіліус
Україна може стати членом ЄС до 2030 року, – депутат Європарламенту Андріус Кубіліус
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог буде діяти в обхід Вугледара, щоб забезпечити функціонування станції Волноваха. Воєнні підсумки тижня
21:06
OPINION
Віталій Портников
Арестович в захваті від "прямої лінії" Путіна. Колонка Віталія Портникова
21:05
безпілотник, дрон
У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупати заявили, що в Криму збили БПЛА
21:02
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 82 боєзіткнення, Сили оборони відбили 66 атак на шести напрямках, - Генштаб
20:58
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Угода" з Орбаном підштовхне ЄС до зміни механізму ухвалення рішень, - Герасимчук
20:06
OPINION
Василь Зима
Є час війни та час миру. А є час безумства
20:05
блокада кордону
Збитки від блокади українсько-польського кордону сягають 9,2 млрд грн, - Свириденко
20:03
повістка
Мобілізація в Україні: Умєров нагадав, що сільські голови мають право підписувати повістки
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 660-го дня війни: "таємний Санта" переказав 100 млн на салют для окупантів, у Курську серія вибухів, а в Мелітополі партизани підірвали ворожий поїзд  
19:47
Операція "Єдність-2. Новорічний салют"
Операція "Єдність-2. Новорічний салют": невідомий задонатив на збір 100 млн грн
19:38
Дональд Трамп
За президентства Трампа зникли секретні розвіддані про втручання Росії у вибори в США, - CNN
19:16
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорюють це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
19:09
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА
18:54
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд
18:52
Огляд
"Три мушкетери"
У владі "Анатомії падіння": що подивитися на вихідних 
18:50
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України
18:50
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:46
ЗРК Patriot
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
18:22
Дональд Туск
ЄС до кінця року розморозить €5 млрд для Польщі
18:15
Ексклюзив
Основне завдання окупанта - прорив в район Ізюма: військовий експерт Снєгирьов про Куп'янсько-Лиманський напрямок
18:09
діти війна
На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій
18:09
ЛГБТ
Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чому в Україні сподіваються на зростання виробництва
18:00
Інтерв’ю
Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю, і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін
17:57
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті прийняв доленосне рішення стосовно кар'єри Луніна в "Реалі", - AS
17:47
книжки
Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів
17:46
Ексклюзив
втрати окупантів
Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі
17:42
зерновоз Укрзалізниця
Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
17:42
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту
17:29
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV