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КНДР вшосте за останній місяць здійснила запуск ракет

27 січня, 2022 четвер
10:50
Світ

КНДР в черговий раз здійснила ракетний запуск: південнокорейські військові припускають, що це були балістичні снаряди

Про це повідомляє Reuters.

У четвер, 27 січня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що це вже шосте випробування ракет країни від початку 2022 року.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував запуск двох балістичних ракет близько 8:00 ранку за місцевим часом поблизу Хамхунга на східному узбережжі Північної Кореї.

Військові додали, що ракети пролетіли близько 190 км на висоті 20 км.

Держдепартамент США засудив запуск як порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН і загрозу сусідам КНДР та міжнародній спільноті.
 

  • 5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.
  • 12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.
  • 14 січня Північна Корея запустила нову ракету в бік Японського моря, за припущенням берегової охорони Японії, це був балістичний снаряд. 18 та 25 січня КНДР запустила ще по дві ракети.

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КНДР
Північна Корея
балістична ракета
випробування ракет
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