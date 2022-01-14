КНДР запустила ракету в бік Японського моря
Північна Корея запустила нову ракету в бік Японського моря, за припущенням берегової охорони Японії, це балістичний снаряд
Про це повідомляє Yomiuri.
У п'ятницю, 14 січня, берегова охорона Японії заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї.
Агентство звернулося до суден і кораблів у акваторії Японського моря з проханням повідомляти про знайдені уламки ракети.
Точне місце падіння снаряду наразі з'ясовується.
Нагадаємо, це вже третій ракетний запуск КНДР цього року.
- 15 вересня 2021 року КНДР провела запуск двох балістичних ракет.
- 19 жовтня 2021 року КНДР знову запустила дві балістичні ракети.
- 5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.
- 12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.
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