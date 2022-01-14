КНДР запустила ракету в бік Японського моря

Про це повідомляє Yomiuri.



У п'ятницю, 14 січня, берегова охорона Японії заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї.



Агентство звернулося до суден і кораблів у акваторії Японського моря з проханням повідомляти про знайдені уламки ракети.



Точне місце падіння снаряду наразі з'ясовується.



Нагадаємо, це вже третій ракетний запуск КНДР цього року.

15 вересня 2021 року КНДР провела запуск двох балістичних ракет.

19 жовтня 2021 року КНДР знову запустила дві балістичні ракети.

5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.

12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.