КНДР підтвердила запуск двох балістичних ракет

Про це 18 січня повідомило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.



"17 січня було проведено тактичну перевірку та випробування керованих ракет", - йдеться у заяві Пхеньяну.



Ракети, запущені із західного регіону країни, "точно вразили острівну ціль у Східному морі Кореї". Зазначається, що метою випробувань було вивчення зброї та підтвердження її точності, безпеки та бойової ефективності.



Нагадаємо, у понеділок Південна Корея та Японія повідомили, що КНДР запустила дві ймовірні балістичні ракети на схід у море з аеродрому в столиці Пхеньяні. За попередніми оцінками Японії, політ ракет становить близько 300 км із максимальною висотою 50 км.



За січень 2022 року це вже четверте випробування ракет у Північній Кореї.



15 вересня 2021 року КНДР провела запуск двох балістичних ракет, а 19 жовтня 2021 року КНДР знову запустила ще дві ракети.

5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.

12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.

14 січня Північна Корея запустила нову ракету в бік Японського моря, за припущенням берегової охорони Японії, це був балістичний снаряд.