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Головна Кримінал Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва
Оновлено

Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва

25 вересня, 2023 понедiлок
13:44
Кримінал Андрій Коболєв

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 25 вересня ухвалив рішення зменшити суму застави для ексочільника НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У понеділок, 25 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання адвоката колишнього голови правління НАК «Нафтогаз» та змінив запобіжний захід у виді застави у розмірі 229 248 492 грн (ухвала АП ВАКС від 01.03.2023 року) на запобіжний захід у виді застави у розмірі 107 127 044 грн", - ідеться у повідомленні.

Також до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді або суду, здати паспорти й без дозволу не залишати країну, повідомляти детективу, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання та утримуватися від контрактів з іншими фігурантами справи.

Раніше Коболєв написав у Facebook, що суд ухвалив рішення зняти з нього електроенний браслет.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної. Чекаємо на повний текст рішення", - заявив Коболєв.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року представники НАБУ й САП повідомили Андрієві Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Проте 7 березня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Коболєв не вніс заставу. 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.

14 березня Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.

6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.

12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". 14 квітня ВАКС не задовольнив повторне клопотання детективів НАБУ. Того ж 14 квітня НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва.

9 серпня запобіжний захід Коболєву продовжили ще на два місяці.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Нафтогаз
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