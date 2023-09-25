Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У понеділок, 25 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання адвоката колишнього голови правління НАК «Нафтогаз» та змінив запобіжний захід у виді застави у розмірі 229 248 492 грн (ухвала АП ВАКС від 01.03.2023 року) на запобіжний захід у виді застави у розмірі 107 127 044 грн", - ідеться у повідомленні.

Також до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді або суду, здати паспорти й без дозволу не залишати країну, повідомляти детективу, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання та утримуватися від контрактів з іншими фігурантами справи.

Раніше Коболєв написав у Facebook, що суд ухвалив рішення зняти з нього електроенний браслет.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної. Чекаємо на повний текст рішення", - заявив Коболєв.