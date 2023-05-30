Кол-центри та фінансові піраміди в Україні: Рада створила слідчу комісію
Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливої неправомірної діяльності пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством кол-центрів та фінансових пірамід
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У пояснювальній записці до проекту ідеться про те, що в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.
Зазначено, що тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і були вимушені брати кредити.
"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - додали автори проекту.
- На Волині викрили шахраїв, які обдурили людей на сотні тисяч гривень. Організував цю схему 37-річний житель Києва з двома співучасниками з Волині та Одещини, - усі раніше були засуджені за різні злочини.
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