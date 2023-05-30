Кол-центри та фінансові піраміди в Україні: Рада створила слідчу комісію

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до проекту ідеться про те, що в Україні не перший рік спостерігаються неправомірні дії організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

Зазначено, що тисячі українців, піддавшись на психологічні прийоми шахраїв, позбулися своїх коштів, а то і були вимушені брати кредити.

"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "колл-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - додали автори проекту.