Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Пресслужба інформує, що 16 листопада окупанти гатили з мінометів по житлових кварталах Бериславського району.

"Внаслідок обстрілів є поранені місцеві жителі, багато приватних домоволодінь непридатні для проживання", - наголошують у поліції.

Також правоохоронці стверджують, що після деокупації Херсона до поліції надходять повідомлення про співпрацю певних жителів міста з російськими окупантами.

"Є інформація, що чоловік з початку окупації міста співпрацював з російськими військовими, яким передавав відомості про місцевих мешканців з проукраїнською позицією. Чоловік пересувався на автомобілі з позначкою "Z" та агітував місцевих проти України", - мовиться у звіті.

Поліція відкрила провадження щодо причетності до колабораційної діяльності подружжя з Херсона. Чоловік та дружина, призначені окупантами, обіймали посаду в правоохоронних органах на території Олешківської громади.

"Колаборанти залякували місцевих жителів фізичною розправою та відбирали у людей автомобілі. Також є інформація, що колаборанти самовільно заселилися у будинок на території дачного кооперативу, де займаються крадіжками", - стверджується в тексті.

Зі звіту поліції також відомо, що окупанти замінували сонячну станцію в Білозерському районі, яка "до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади". Військові РФ пограбували установу та завдали їй пошкоджень, а через мінування працівники не можуть відновити роботу станції.

Пресслужба передає повідомлення з смт Новотроїцьке та міста Нова Каховка: там російські військові самовільно заселяються в будинки й квартири місцевих мешканців. Є свідчення, що росіяни замінюють замки та перешкоджають доступ власників до помешкань.

До того ж є інформація про мародерство ворога на території Каховського району: там окупанти грабують будинки та транспортують майно на автомобілях із написами "Z".

"Поліція Херсонщини працює над тим, щоб максимально задокументувати всі злочини, які були вчинені армією рф на території області. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України та ст.111-1 (Колабораційна діяльність) КК України", - резюмують у Національній поліції в Херсонській області.

Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

17 листопада Генштаб звітував, що про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.

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