Колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки
На тимчасово окупованих територіях російські колаборанти скаржаться на велику кількість українських символів, які поширюють місцеві жителі
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Російські посіпаки жаліються на велику кількість жовто-блакитної символіки в українських населених пунктах", - йдеться в заяві.
Рашисти, які захопили українські землі, попри все не здобули довіри місцевого населення. Тому на тимчасово окупованій території України видно атрибути нашого стяга, як нагадування ворогу про спротив у війні.
Відтак, колаборанти використовують так званих волонтерів з псевдогромадських рухів, щоб ті під контролем російських військових прибирали українську символіку й малювали триколор.
"Така боротьба з українською символікою є марною, адже до моменту звільнення населених пунктів росіяни лишаться для місцевих ворогами й показові рейди не змінять ситуацію", - додають у Спротиві.
- Раніше Запорізькі колаборанти поскаржились Путіну на нестачу педагогів. У Росії заявили, що відправлять у захоплені школи своїх вчителів.
- 11 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіянам не вдається запустити філії свого пропагандистського холдингу через відсутність достатньої кількості пропагандистів.
- Також на тимчасово окупованих українських територіях колаборанти жаліються не нестачу працівників комунальних підприємств: вони просять прислати російських комунальників.
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