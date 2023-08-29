Колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські посіпаки жаліються на велику кількість жовто-блакитної символіки в українських населених пунктах", - йдеться в заяві.

Рашисти, які захопили українські землі, попри все не здобули довіри місцевого населення. Тому на тимчасово окупованій території України видно атрибути нашого стяга, як нагадування ворогу про спротив у війні.

Відтак, колаборанти використовують так званих волонтерів з псевдогромадських рухів, щоб ті під контролем російських військових прибирали українську символіку й малювали триколор.

"Така боротьба з українською символікою є марною, адже до моменту звільнення населених пунктів росіяни лишаться для місцевих ворогами й показові рейди не змінять ситуацію", - додають у Спротиві.