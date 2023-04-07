Про це в ефірі Еспресо заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Все, що залишилось РФ - змушувати свої банки купувати державні цінні папери, бо їм ззовні ніхто не дає у борг. Кошти банків та клієнтів перейдуть у користування державою. Це поганий сигнал для громадян РФ і хороший сигнал для нас", - сказав він.

На думку Дубаса, це матиме для України позитивний кінець, бо ці гроші небезмежні.

"Колапс російської економіки невідворотній. Важко прогнозувати, до чого це може призвести з політичної точки зору. Те, що в них економічний колапс не за горами - це однозначно. Всі санкції та дії, щоб зменшити можливість Росії воювати сьогодні вступають в реальність і лавиною накочуються на російський бюджет, економіку, рубль та доходи", - підсумував економіст.