Колективний Захід погодився з тим, що з Росією домовитись не вийде. В США та Європі зрозуміли, що покінчити з режимом Путіна можна лише на полі бою, - Чалий

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Зараз в США та Європі є консенсус, що зараз неможливі якісь дипломатичні кроки для налагодження стосунків з РФ. Не вдається домовитись з Росією щодо коридору для цивільних громадян з Маріуполя. В США та Європі вже зрозуміли, що всі питання вирішуються на полі битви в Україні. З цим погодились вже всі. І головною причиною цьому є те, що Росія все ще має ілюзії та планує знищити Україну.”, - пояснив Чалий



Чалий наголосив, що війна Росії проти України перейшла в найголовнішу фазу. На думку дипломата, наступна найбільша битва вирішить долю цієї війни.



“Ворог цинічно і підло знищує наші міста. Росіяни бомбардують лікарні та школи. Ця війна переходить в найголовнішу фазу, де наступна велика битва вирішить долю цього протистояння. Зараз ворог використовує все, що має. Це вже перетворюється в геноцид українського народу.”, - додав Чалий



Чалий зауважив, що росіяни до війни з Україною мали лише досвід війни з Чечнею та Сирією, де вони безжально та цинічно бомбардували цивільне населення.



“Дії росіян в Україні цілком прогнозовані. Вони мали досвід війни лише в Чечні та Сирії, де вони знищували цивільне населення. По-іншому вони не вміють воювати.”, - додав Чалий



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