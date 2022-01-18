"Коли ворог біля воріт": Рада "відпочиває" найдовше за останні 10 років, - представниця Комітету виборців

Таку думку вона висловила у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Як ми пам’ятаємо, ще в липні 2021 року, коли приймалася перша постанова щодо графіку засідань Верховної Ради України, уже після 16 січня розпочиналися пленарні засідання. Проте в грудні минулого року ВР внесла корективи і пленарні засідання було перенесено на 25 січня. Жодна з Верховних Рад останніх 10 років не дозволяла собі так довго відпочивати. Найбільше бентежить, що це відбувається у вкрай критичній ситуації в країні, коли ворог біля воріт, на кордонах з Україною, коли наші міжнародні партнери постійно наголошують, що кількість військ країни-агресора постійно збільшується”, – зазначила Линник.

Вона додала, що неприпустимо для парламентарів стільки відпочивати у такі часи.

“І внутрішні проблеми в нас також є, оскільки триває енергетична криза. А найдивніше, що парламент ухвалив половинчасте рішення, тобто в першому читанні ухвалив закон про сплату заробітної плати шахтарям. А ми знаємо, що у нас проблема в тому числі й у вугільній галузі та з вугіллям на наших теплоелектростанціях. І тут ми бачимо, що друге читання перенесли аж на час після 25 січня”, – зауважила Линник.





Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2021 щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

25 грудня Міністерство енергетики виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн.

28 грудня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн грн на виплату зарплат шахтарям.

29 і 30 грудня 800 млн грн було перераховано державним вугледобувним підприємствам на виплату зарплат.