Коли ЗСУ відріжуть логістику на Півдні, росіянам залишиться або здатися в полон, або навчитися плавати, - офіцер ЗСУ Лапін
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що Україні потрібна велика перемога, щоб пришвидшити руйнівні політичні процеси у Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Україна буде намагатися відрізати логістику російському угрупуванню шляхом знищення мостів. Після цього росіянам залишиться або здатися в полон, або навчитися плавати. Російський генералітет вже перебрався на лівий берег Дніпра. І це фактор, що деморалізує особовий склад армії РФ. Росіянам треба буде мати успіх в іншому місці. На Донецькому напрямку вони будуть продовжувати намагатися душити українських захисників", - зауважив Лапін.
- У Джанкойському районі 16 серпня прогриміли вибухи, а міноборони Росії підтвердили, що вони сталися на складі з боєприпасами.
- Пізніше того ж дня російські ЗМІ повідомили, що вибухи також сталися на військовому аеродромі у Гвардійському.
- Вибухи на військових об'єктах в Криму призведуть до погіршення матеріально-технічного постачання російських окупантів на Півдні України
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