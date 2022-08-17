Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна буде намагатися відрізати логістику російському угрупуванню шляхом знищення мостів. Після цього росіянам залишиться або здатися в полон, або навчитися плавати. Російський генералітет вже перебрався на лівий берег Дніпра. І це фактор, що деморалізує особовий склад армії РФ. Росіянам треба буде мати успіх в іншому місці. На Донецькому напрямку вони будуть продовжувати намагатися душити українських захисників", - зауважив Лапін.

У Джанкойському районі 16 серпня прогриміли вибухи, а міноборони Росії підтвердили, що вони сталися на складі з боєприпасами.

Пізніше того ж дня російські ЗМІ повідомили, що вибухи також сталися на військовому аеродромі у Гвардійському.

Вибухи на військових об'єктах в Криму призведуть до погіршення матеріально-технічного постачання російських окупантів на Півдні України

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