Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Трасою М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска рухається колона КамАЗів Збройних сил Росії.

"У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ та тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. Машини мають камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V", - йдеться в повідомленні.

Серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. У відомстві роз'яснюють, що 43 регіон - це Південний військовий округ РФ.

Також повідомляється, що один із КамАЗів вилетів у кювет біля Осиповичів. На фото видно, що його намагаються витягнути.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.

7 липня військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb