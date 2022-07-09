Колона російських КамАЗів рухається з Мінська в бік України
9 липня було помічено пересування колони російської техніки з Мінська у бік українських кордонів
Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Трасою М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска рухається колона КамАЗів Збройних сил Росії.
"У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ та тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. Машини мають камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V", - йдеться в повідомленні.
Серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. У відомстві роз'яснюють, що 43 регіон - це Південний військовий округ РФ.
Також повідомляється, що один із КамАЗів вилетів у кювет біля Осиповичів. На фото видно, що його намагаються витягнути.
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