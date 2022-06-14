Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Комітет Верховної Ради із охорони здоров'я схвалив законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу
Про це повідомила членкиня комітету Ольга Стефанішина у Facebook.
"Комітет здоров’я нації підтримав законопроєкт 7457 про легалізацію медичних конопель! 9 голосів за", - написала вона.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
- 10 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
- 13 червня на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.
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