Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Про це повідомила членкиня комітету Ольга Стефанішина у Facebook.

"Комітет здоров’я нації підтримав законопроєкт 7457 про легалізацію медичних конопель! 9 голосів за", - написала вона.

7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

10 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

13 червня на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.