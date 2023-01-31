Про це йдеться у заяві комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

"Схоже, що і президент Бах, і більшість членів Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету забули і про цінності олімпізму, і про гуманістичні ідеали, закладені в Олімпійській хартії, засновником сучасного олімпійського руху П’єром де Кубертеном. Чи пропаганда насилля, катувань, ґвалтувань, обстрілів та вбивств, які радо підтримує російський спорт, – це і є нові ідеали сучасного олімпійського руху?!", - зазначено у заяві.

Депутати наголосили, що Росії та Білорусі спорт не існує поза політикою – він є її продовженням:

"Ці країни-терористи схильні в будь-який спосіб створювати хибне уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів, як ідеологічну зброю для реалізації своєї людоненависницької пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та зомбованого російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України у боротьбі за свою Свободу, Незалежність та Європейський вибір".

З початком повномасштабної війни проти України двері світового спорту перед обличчям Росії та Білорусі зачинилися. І вони мають бути зачинені й надалі. Адже спорт – це вікове надбання цивілізованого світу, частиною якого Росія та Білорусь перестали бути:

"Не відчути солодкий смак перемоги на високих міжнародних п’єдесталах, а скуштувати всі радощі вигнанства та ізоляції разом зі своїми країнами-терористами – ось на що справді заслуговують російські та білоруські атлети. Та й взагалі, навіщо їм міжнародний спорт, Олімпіада, – західний світ, який вони постійно так щиро проклинають?! Ні про яку нейтральність не може йти і мови, допоки ворог продовжує війну, мета якої – геноцид українського народу. Будь-який нейтральний прапор і форма – просякнуті кров’ю загиблих українців із Харкова та Чернігова… Ірпеня та Бучі… Маріуполя та Херсона…Бахмута та Соледара…"

Останні події в міжнародних спортивних колах, заяви Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійської ради Азії є наругою над пам’яттю сотень тисяч українських громадян, які загинули під час повномасштабного вторгнення:

"Сьогодні українські спортсмени зі зброєю у руках захищають своїх рідних та Батьківщину від рашистів. Від куль та снарядів вже загинули понад 220 українських спортсменів. Російські обстріли та ракетні удари, зокрема з території Білорусі, забирають щодня життя українців, які могли стати відомими на увесь світ спортсменами, вченими, лікарями, вчителями і просто чесними, щирими та працьовитими громадянами своєї країни. Зараз ми бачимо як крок за кроком російська і білоруська пропаганда намагаються просочитись назовні, на міжнародні змагання".

Сама поява російських та білоруських спортсменів на спортивних змаганнях найвищого рівня є сигналом для міжнародної спільноти, який демонструє поступове прийняття світом російської агресії проти України.

"Ми не можемо цього допустити! Саме тому ми виступаємо категорично проти таких ініціатив та вносимо пропозицію щодо звернення Верховної Ради України до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій. Ми також виступаємо проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки ставати на шлях бойкоту – це проявити слабкість та віддати міжнародну спортивну трибуну вбивцям, терористам та ґвалтівникам".

Депутати наголошують, що будуть відстоювати позицію про повну і безумовну ізоляцію агресора, в тому числі і повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх, до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та розв'язання питання компенсації російською федерацією заподіяних Україні збитків.

Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх – це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка". Він наголосив, що сьогодні окупанти є "олімпійськими чемпіонами зі злочинів проти мирного населення та зазначив, що допуск загарбників до змагання зробить Баха "співучасником цієї огидної війни".

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".

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