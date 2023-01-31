Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Комітет Ради пропонує звернутись до міжнародної спільноти з вимогою бойкоту участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді

Комітет Ради пропонує звернутись до міжнародної спільноти з вимогою бойкоту участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді

31 січня, 2023 вiвторок
02:17
війна з Росією Олімпіада

Депутати виступили проти участі атлетів з РФ та Білорусі на Олімпіаду та пропонують Верховній Раді звернутись до парламентів країн світу, МОК, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій

Про це йдеться у заяві комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

"Схоже, що і президент Бах, і більшість членів Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету забули і про цінності олімпізму, і про гуманістичні ідеали, закладені в Олімпійській хартії, засновником сучасного олімпійського руху П’єром де Кубертеном. Чи пропаганда насилля, катувань, ґвалтувань, обстрілів та вбивств, які радо підтримує російський спорт, – це і є нові ідеали сучасного олімпійського руху?!", - зазначено у заяві.

Депутати наголосили, що Росії та Білорусі спорт не існує поза політикою – він є її продовженням:

"Ці країни-терористи схильні в будь-який спосіб створювати хибне уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів, як ідеологічну зброю для реалізації своєї людоненависницької пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та зомбованого російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України у боротьбі за свою Свободу, Незалежність та Європейський вибір".

З початком повномасштабної війни проти України двері світового спорту перед обличчям Росії та Білорусі зачинилися. І вони мають бути зачинені й надалі. Адже спорт – це вікове надбання цивілізованого світу, частиною якого Росія та Білорусь перестали бути:

"Не відчути солодкий смак перемоги на високих міжнародних п’єдесталах, а скуштувати всі радощі вигнанства та ізоляції разом зі своїми країнами-терористами – ось на що справді заслуговують російські та білоруські атлети. Та й взагалі, навіщо їм міжнародний спорт, Олімпіада, – західний світ, який вони постійно так щиро проклинають?! Ні про яку нейтральність не може йти і мови, допоки ворог продовжує війну, мета якої – геноцид українського народу. Будь-який нейтральний прапор і форма – просякнуті кров’ю загиблих українців із Харкова та Чернігова… Ірпеня та Бучі… Маріуполя та Херсона…Бахмута та Соледара…"

Останні події в міжнародних спортивних колах, заяви Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійської ради Азії є наругою над пам’яттю сотень тисяч українських громадян, які загинули під час повномасштабного вторгнення:

"Сьогодні українські спортсмени зі зброєю у руках захищають своїх рідних та Батьківщину від рашистів. Від куль та снарядів вже загинули понад 220 українських спортсменів. Російські обстріли та ракетні удари, зокрема з території Білорусі, забирають щодня життя українців, які могли стати відомими на увесь світ спортсменами, вченими, лікарями, вчителями і просто чесними, щирими та працьовитими громадянами своєї країни. Зараз ми бачимо як крок за кроком російська і білоруська пропаганда намагаються просочитись назовні, на міжнародні змагання".

Сама поява російських та білоруських спортсменів на спортивних змаганнях найвищого рівня є сигналом для міжнародної спільноти, який демонструє поступове прийняття світом російської агресії проти України.

"Ми не можемо цього допустити! Саме тому ми виступаємо категорично проти таких ініціатив та вносимо пропозицію щодо звернення Верховної Ради України до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій. Ми також виступаємо проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки ставати на шлях бойкоту – це проявити слабкість та віддати міжнародну спортивну трибуну вбивцям, терористам та ґвалтівникам".

Депутати наголошують, що будуть відстоювати позицію про повну і безумовну ізоляцію агресора, в тому числі і повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх, до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та розв'язання питання компенсації російською федерацією заподіяних Україні збитків.

  • Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. 
  • 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
  • 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.
  • Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх – це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка". Він наголосив, що сьогодні окупанти є "олімпійськими чемпіонами зі злочинів проти мирного населення та зазначив, що допуск загарбників до змагання зробить Баха "співучасником цієї огидної війни".
  • У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
МОК
бойкот Росії
Читайте також:
Борис Джонсон
30 січня, 2023 понедiлок
Джонсон розповів, як Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
Бен Воллес
30 січня, 2023 понедiлок
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
Пентагон
30 січня, 2023 понедiлок
З Росією у списку: у Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.86
    Купівля 39.86
    Продаж 40.54
  • EUR
    Купівля 42.53
    Продаж 43.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 січня
03:12
чвк вагнер
Парламент Канади визнав ПВК Вагнера терористичною організацією. Скерував постанову уряду
02:44
F-16
"Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення": Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ
01:49
БМП Bradley прямують в Україну
Понад 60 Bradley відбули зі США в Україну, - Пентагон
01:21
Теракт у Пакистані
Теракт у Пакистані: у Пешаварі внаслідок вибуху у мечеті загинуло 59 осіб
00:53
Джозеф Байден
Байден сказав "ні". Президент США висловився щодо постачання Україні F-16
00:25
Олімпіада-2022, збірна Росії
У МОК відповіли на критику через можливий допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади
00:01
танк Leopard 2
"Якнайшвидше": Норвегія назвала імовірні терміни надання Україні своїх танків Leopard 2
2023, понедiлок
30 січня
23:57
Відвів літак від селища: у бою загинув кавалер орденів Хмельницького майор Данило Мурашко
23:25
електроенергія
Світло у киян в середньому є 80% часу, - YASNO
23:03
Володимир Кличко
"Росіяни - чемпіони з ґвалтування жінок": Володимир Кличко закликав президента МОК Баха не допускати спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
22:19
Олег Ніколенко
Вибухи на об'єктах Ірану: МЗС України заявило, що не знає причин і нагадало Тегерану перську народну мудрість
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
Польща може передати Україні одну ескадрилью винищувачів F-16. Колонка Сергія Згурця
22:00
Ексклюзив
Китай прапор
Китай не готовий до війни проти США, - експерт-міжнародник Куса
21:52
Еммануель Макрон
"Ніщо не виключається": Макрон припустив надання Україні винищувачів і назвав можливі умови
21:47
Володимир Зеленський
Зерно, артилерія та спортивні санкції: Зеленський провів переговори з прем'єркою Данії
21:25
Єнс Столтенберг
Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО можуть бути продовжені на тлі триваючої війни Росії проти України, - Politico
21:16
Ентоні Блінкен
Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану
21:14
Оновлено
Олександр Трухін
Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо "зміцнює обороноздатність країни за кордоном"
21:12
Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади, половину оплатить Фонд Порошенка
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін погрожував Джонсону ракетою "за хвилину", Зеленський підганяє Захід, Росію рятує "архітектор війни". Світові ЗМІ про Україну 30 січня
20:57
ЛНР
Кремль незадоволений гауляйтерами Луганщини через провал мобілізації, - Центр нацспротиву
20:49
Ексклюзив
Володимир Путін
Тяга Путіна до символізму, аби у лютому здійснити повторний наступ, може зіграти злий жарт з РФ, - військовий експерт Жданов
20:25
Ексклюзив
Петр Павел з дружиною
Чехія стала першою країною, де на президентських виборах українська тема була одною з ключових у визначенні симпатій виборців, - журналіст Хотин
20:16
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня: невпізнаними залишаються 2 фрагменти тіл
20:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Медведчук з Москви судиться з Мінкультом за землю
20:01
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
РФ бреше про масову мобілізацію до ЗСУ на звільнених територіях, імовірно, готуючись мобілізувати людей в окупації, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 341-го дня війни: десантники відбили штурм біля Мар’їнки, а у Польщі заговорили про передачу винищувачів  F-16
19:48
ЗСУ
Франція та Австралія спільно виготовлятимуть для України 155-мм снаряди
19:46
Безпілотник Switchblade
Міноборони обговорило постачання зброї для ЗСУ з виробником бойових дронів Switchblade
19:15
росія мобілізація орки окупанти
У районі Каховки росіяни забороняють навчати дітей за українською програмою та погрожують вивезти їх до РФ, – Генштаб
19:12
танк Challenger 2
Британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа, - очільник міноборони Воллес
19:07
Ексклюзив
Іран
Якщо революція в Ірані переможе, то вирішаться проблеми й дронів, і ядерної програми, і терористичних угруповань у регіоні, - іранський оглядач
18:54
ДПСУ
З липня минулого року візи для в'їзду в Україну отримали 12 росіян, - ДПСУ
18:43
Ексклюзив
НАБУ
Зараз немає причин форсувати конкурс на директора НАБУ, - очільниця громадської ради при НАЗК
18:41
санкції проти Росії
ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні, - Йозвяк
18:22
Raiffeisen
Акції Raiffeisen Bank International упали на 6% після українських санкцій щодо його російської "дочки"
18:22
Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував оновлення в системі закупівель для армії з обов'язковою публікацією цін на продукти й товари
18:10
Зоран Міланович
Президент Хорватії Міланович заявив, що "Крим більше ніколи не буде Україною"
18:07
Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, поранено людину
18:03
Юрій Бойко
Шмигаль не виявив достатньо підстав, щоб позбавити екслідера ОПЗЖ Бойка звання Героя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV