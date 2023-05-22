Комітет з питань інтеграції України до ЄС переконаний, що США відправлять ЗСУ літаки F-16
Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Сполучені Штати Америки відправлять нашим військовим сучасні винищувачі F-16
Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо".
"Те, що починається підготовка наших пілотів - це означає, що рішення про надання винищувачів F-16 вже ухвалене. Безумовно, це займе місяці підготовка пілотів, а поки формується авіаційна коаліція. Вона включає ті країни, які дійсно мають ці літаки", - розповіла Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Очільниця Комітету наголосила, позитивним результатом є те, що США не будуть заперечувати передачу сучасних винищувачів F-16 українській армії.
"Ми їх (літаки F-16 - ред.) зможемо отримати від тих, хто їх має у найбільш готовому стані для передачі. Це рішення, про підготовку наших пілотів, подібне до рішення прийнятого на початку 2023 року в Рамштайні, стосовно створення танкової коаліції", - порівняла голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС.
Климпуш-Цинцадзе додала, що не так важливо, хто розпочне передачу винищувачів: "Це вже деталі, хто саме передасть ці літаки. Я переконана, що Сполучені Штати також будуть серед тих країн, які будуть передавати літаки F-16 для наших потреб".
- Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- США підтримують міжнародну співпрацю з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16, однак там ще не визначились, чи відправлять ці літаки безпосередньо США в Україну.
- Ексрадник державного секретаря США, колишній директор у Раді нацбезпеки США з питань Європи та Євразії Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про перспективи закінчення війни за допомогою переговорів, а також про військову допомогу Україні.
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