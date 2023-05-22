Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Комітет з питань інтеграції України до ЄС переконаний, що США відправлять ЗСУ літаки F-16
Ексклюзив

Комітет з питань інтеграції України до ЄС переконаний, що США відправлять ЗСУ літаки F-16

22 травня, 2023 понедiлок
17:07
Війна з Росією винищувач F-16

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Сполучені Штати Америки відправлять нашим військовим сучасні винищувачі F-16

Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що починається підготовка наших пілотів - це означає, що рішення про надання винищувачів F-16 вже ухвалене. Безумовно, це займе місяці підготовка пілотів, а поки формується авіаційна коаліція. Вона включає ті країни, які дійсно мають ці літаки", - розповіла Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Очільниця Комітету наголосила, позитивним результатом є те, що США не будуть заперечувати передачу сучасних винищувачів F-16 українській армії.

"Ми їх (літаки F-16 - ред.) зможемо отримати від тих, хто їх має у найбільш готовому стані для передачі. Це рішення, про підготовку наших пілотів, подібне до рішення прийнятого на початку 2023 року в Рамштайні, стосовно створення танкової коаліції", - порівняла голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС.

Климпуш-Цинцадзе додала, що не так важливо, хто розпочне передачу винищувачів: "Це вже деталі, хто саме передасть ці літаки. Я переконана, що Сполучені Штати також будуть серед тих країн, які будуть передавати літаки F-16 для наших потреб".

  • Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
  • США підтримують міжнародну співпрацю з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16, однак там ще не визначились, чи відправлять ці літаки безпосередньо США в Україну.
  • Ексрадник державного секретаря США, колишній директор у Раді нацбезпеки США з питань Європи та Євразії Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про перспективи закінчення війни за допомогою переговорів, а також про військову допомогу Україні.  
зброя
ЗСУ
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
В'ячеслав Володін
21 травня, 2023 неділя
Польща "має повернути набуті території після Другої світової та повернути РФ гроші за відновлення", - спікер держдуми Володін
блискавка
21 травня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
21 травня, 2023 неділя
Ломаченко програв Хейні у бою за титул абсолютного чемпіона світу
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
17:15
Верховна Рада закликала Швецію передати Україні винищувачі Gripen
17:06
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом, - ЗМІ
17:03
Оновлено
Легион "Свобода России"
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. РосЗМІ повідомляють про поранення заступника голови адміністрації Грайворона
17:00
на фото Тилігульська ВЕС
Може забезпечити електрикою 200 тис. допомогосподарств: в Україні запустили в роботу нову вітроелектростанцію
16:51
Оновлено
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Алієв назвав неминучою мирну угоду
16:44
Павло Латушко
Дають Лукашенку $1,5 млрд на рік: соратник Тихановської закликав ЄС зберегти санкції проти білоруських добрив
16:37
Ексклюзив
Росатом
Деякі блоки АЕС у Східній Європі не можуть миттєво відмовитися від палива з РФ, - експерт з атомної енергетики Литвинський
16:33
Компанію Meta оштрафували на €1,2 млрд: передавала США дані користувачів з ЄС
16:23
Парламентська асамблея НАТО
ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом
16:06
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Окупанти готуються до "боїв за Крим": ЗСУ — за крок від вогневого контролю шляхів на півострів
16:02
У Каннах представили фільм польського режисера про українців, які рятувались від війни
16:01
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Росіяни з Криму вивозять все, що може бути цінним для міжнародного трибуналу, - Гуменюк
15:35
На фото: актори "Форсажа 7"
За перший вікенд у прокаті голлівудський бойовик "Форсаж 10" зібрав $318,9 млн
15:24
Ексклюзив
ЗСУ, РСЗВ
За минулу добу знищено 6 ворожих складів, противник зазнає втрати в озброєнні та техніці, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
15:20
Сиріл Рамафоса
Лідери шести африканських країн мають намір у червні відвідати Київ і Москву, щоб "ініціювати мирний процес"
15:13
Ексклюзив
Бєлгород вибух
Бійці з Російського добровольчого корпусу чудово знають свою роботу, - військовий експерт Селезньов про події в Бєлгородській області
15:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:01
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
"Я розбираюся в боксі": Жан-Клод ван Дамм прокоментував суддівський скандал у бою Ломаченко - Хейні
14:59
дощ Львів, опади, парасоля
У Києві 23 травня буде по-літньому тепло, можливі короткочасні дощі з грозами, - синоптик Наталка Діденко
14:42
Кирило Буданов
"Буде ще гірше": Буданов закликав російських військових здаватись у полон
14:40
Ексклюзив
Сенат США
Обидві партії у США зрозуміли, що дефолт - це не варіант, - експерт-міжнародник Краєв
14:34
OPINION
Данило Лубківський
Що діється з Шевченківською премією?
14:24
окупанти, орки
Окупанти на Херсонщині проводять "перепис" населення: у ЦНС пояснили, навіщо
14:23
Зруйнована ферма на Херсонщині
Уламок снаряда влучив у серце: у Станіславі на Херсонщині внаслідок обстрілу РФ загинув 45-річний чоловік
14:21
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Громадянська війна у РФ не припинялася, протистояння триває, - політексперт Цибулько
14:16
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС відновили живлення після ранкового блекауту
14:13
Росіяни вивозять експонати з художнього музею в тимчасово окупованому Бердянську
14:11
Ексклюзив
Збройні Сили України
Звільняти Донеччину та Луганщину без деокупації Криму небезпечно, - військовий експерт Світан
14:10
OPINION
Юрій Богданов
Про Бахмут і контрнаступ
13:57
Ангеліна Калініна
В новому рейтингу WTA змінилася перша ракетка України
13:56
Газпром
Фінський постачальник газу розірвав угоду з російським Газпромом
13:48
Ексклюзив
перемовини Україна-РФ
Україна може запропонувати контрплан для Африки, який працюватиме до кінця війни, - дипломат Хара
13:41
Олаф Шольц
"Це сигнал Путіну, щоб не сподівався, що зможе досягти своєї мети": Шольц про підготовку українських пілотів на F-16
13:34
прокремлівський тіктокер
Звинувачував у війні "сатанинську мафію" та підтримував агресію РФ: ТікТок-блогеру повідомили про підозру
13:25
Анонс
Національна оперета України запрошує представників ЗМІ на пресконференцію з нагоди прем’єри мюзиклу "Тигролови"
13:22
На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук
Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Нищука
13:18
Роман Протасевич
Лукашенко помилував засудженого до 8 років ексголовреда Nexta Протасевича
13:13
спорт
Більше рухатися й добре спати: МОЗ нагадало про корисні звички в рамках Європейського тижня громадського здоров’я
13:11
Оновлено
F-16
Боррель заявив, що українські пілоти розпочали навчання на F-16, у Повітряних силах уточнили, що підготовка "от-от стартує"
13:10
"АвтоКрАЗ"
Держава відмовлялася платити нам 4,5 млн грн за авто, а тепер уклала із "КрАЗом" контракт на ті самі автомобілі вже по 5,6 млн грн, - Жеваго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV