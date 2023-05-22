Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що починається підготовка наших пілотів - це означає, що рішення про надання винищувачів F-16 вже ухвалене. Безумовно, це займе місяці підготовка пілотів, а поки формується авіаційна коаліція. Вона включає ті країни, які дійсно мають ці літаки", - розповіла Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Очільниця Комітету наголосила, позитивним результатом є те, що США не будуть заперечувати передачу сучасних винищувачів F-16 українській армії.

"Ми їх (літаки F-16 - ред.) зможемо отримати від тих, хто їх має у найбільш готовому стані для передачі. Це рішення, про підготовку наших пілотів, подібне до рішення прийнятого на початку 2023 року в Рамштайні, стосовно створення танкової коаліції", - порівняла голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС.

Климпуш-Цинцадзе додала, що не так важливо, хто розпочне передачу винищувачів: "Це вже деталі, хто саме передасть ці літаки. Я переконана, що Сполучені Штати також будуть серед тих країн, які будуть передавати літаки F-16 для наших потреб".