Компанія Cisco передала Україні комутатори для захисту від кібератак РФ

Про це заявив представник компанії Cisco, повідомляє The Register.

Фахівці відзначали, що Росія використовує тактику глушіння GPS для втручання у високовольтні енергетичні підсистеми України, багато з яких були знищені дронами і ракетами під час війни. Коли ці радіостанції заглушені, оператори мереж постають перед труднощами під час оцінки збитків і балансування потужності.

Компанія заявила, що підстанції України використовують GPS для синхронізації часу, і ця технологія часто використовується в системах промислового управління через її точність і доступність.

Коли сигнали GPS глушаться, підсистеми електропостачання не можуть синхронізувати час і, отже, не можуть точно повідомляти диспетчерам про стан мережі. Це може призвести до неможливості відстежити точне місце розташування проблеми, як-от обрив лінії, уповільнення ремонтних робіт і балансування подачі електроенергії в мережі під час атаки на підстанцію.

Проблеми синхронізації часу можна розв'язати за допомогою атомного годинника, який контролює високонадійну резонансну частоту атомів, але це дорожче рішення, особливо для країни, яка майже два роки перебуває в стані війни.

У відповідь Cisco відправила "Укренерго" велике замовлення модифікованого обладнання, призначеного для забезпечення точного часу, навіть коли Росія використовує свої радіоглушники.

"Наша команда мала намір розробити рішення з використанням нашої власної технології. Використовуючи комутатор Cisco Industrial Ethernet з його внутрішнім кварцовим генератором, ми змогли створити нові, поліпшені алгоритми відновлення тактової частоти і модифікували код комутатора, щоб забезпечити точну затримку часу, коли GPS був недоступний", - сказав представник Cisco.

Cisco відправила "Укренерго" модифіковані версії мережевих комутаторів серії Industrial Ethernet 5000 після стрес-тестування обладнання у своїй лабораторії в Техасі.

За даними ЗМІ, вартість створення та імпорту обладнання становила близько $ 1 млн, але Cisco доставила його безкоштовно.

Пентагон організував польоти для доставки посилки в Україну через ВПС США, Міністерство енергетики займалося логістикою доставки, а Міністерство торгівлі організувало зустрічі між американськими технічними експертами та "Укренерго".