Компанія мільярдера Бренсона відновила продаж квитків на політ у космос: яка стартова ціна

Про це повідомив сайт компанії.



Стартова ціна за 1 місце - $ 450 тис. До липня заявки подали вже 600 людей.

У повідомленні зазначено, що можна буде придбати один чи декілька квитків.



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Перший суборбітальний політ на кораблі Unity 23 запланований на кінець вересня.

Нагадаємо, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.