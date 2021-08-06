Компанія мільярдера Бренсона відновила продаж квитків на політ у космос: яка стартова ціна
Компанія Virgin Galactic вирішила знову продавати квитки на польоти в суборбітальний простір
Про це повідомив сайт компанії.
Стартова ціна за 1 місце - $ 450 тис. До липня заявки подали вже 600 людей.
У повідомленні зазначено, що можна буде придбати один чи декілька квитків.
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Перший суборбітальний політ на кораблі Unity 23 запланований на кінець вересня.
- Нагадаємо, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.
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