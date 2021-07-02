Мер Дніпра Філатов заявив, що купив квиток у космос
Міський голова Дніпра Борис Філатов купив квиток на політ у космос у компанії Virgin Galactic, яка 11 липня має здійснити суборбітальний політ перших комерційних астронавтів
Про це він написав у Facebook.
"Уже 11 липня, як і обіцяв Річард Бренсон, він першим у нашій команді "Virgin Galactic" летить у космос, щоб особистим прикладом показати успіх нашого проекту. Мій номер - 146-й", - йдеться у повідомленні.
Філатов уточнив, що чекав моменту довгі роки і політ у космос відкладався майже 10 років.
Квиток за $200 тис. на суборбітальний політ Філатов купив у 2009 році. Таким чином, він став першим українцем, який зібрався полетіти в космос як турист
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