Мер Дніпра Філатов заявив, що купив квиток у космос

Про це він написав у Facebook.



"Уже 11 липня, як і обіцяв Річард Бренсон, він першим у нашій команді "Virgin Galactic" летить у космос, щоб особистим прикладом показати успіх нашого проекту. Мій номер - 146-й", - йдеться у повідомленні.



Філатов уточнив, що чекав моменту довгі роки і політ у космос відкладався майже 10 років.

Квиток за $200 тис. на суборбітальний політ Філатов купив у 2009 році. Таким чином, він став першим українцем, який зібрався полетіти в космос як турист