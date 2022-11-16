Про це інформує Reuters.

Американська корпорація Arconic, що займається виготовленням алюмінієвої продукції, остаточно вийшла з ринку Російської Федерації. Компанія продала свої підприємства російській державній металургійній компанії ВСМПО-АВІСМА за $230 млн.

"Працювати в Росії стало тільки складніше, і наша здатність працювати в майбутньому стає все більш невизначеною у світлі чинного геополітичного середовища", - заявив головний виконавчий директор компанії Тім Майєрс.

Нагадаємо, що в березні 2022 року компанія Arconic призупинила нові контракти в Росії. Через два місяці стало відомо, що підприємство продасть свій бізнес у РФ, очікувана сума витрат сягала $500 млн.

Нещодавно журналісти Еспресо опублікували добірку брендів і міжнародних компаній, які мають заводи на території РФ, зупинили інвестиції, але продовжують своє виробництво для російського ринку.

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