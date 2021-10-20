Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі
Консиліум, який зібрали, щоб оцінити стан експрезидента Міхеіла Саакашвілі, порадив його переведення до медичного закладу
Про це повідомляє Грузия Online.
“Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію", – сказав лікар Зураб Пагава.
За словами члена консиліуму, це не терміново, але оскільки "ймовірність ускладнень висока", щоб перестрахуватися, є рекомендація госпіталізації.
"Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – додав він.
Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був заарештований у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в Руставі.
- Нагадаємо, 1 жовтня Саакашвілі був заарештований у Грузії та переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
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