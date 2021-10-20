Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі

Про це повідомляє Грузия Online.

“Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію", – сказав лікар Зураб Пагава.

За словами члена консиліуму, це не терміново, але оскільки "ймовірність ускладнень висока", щоб перестрахуватися, є рекомендація госпіталізації.

"Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – додав він.

Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був заарештований у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в Руставі.

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