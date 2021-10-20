Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі

Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі

20 жовтня, 2021 середа
07:46
Світ Міхеїл Саакашвілі

Консиліум, який зібрали, щоб оцінити стан експрезидента Міхеіла Саакашвілі, порадив його переведення до медичного закладу

Про це повідомляє Грузия Online.

“Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію", – сказав лікар Зураб Пагава.

За словами члена консиліуму, це не терміново, але оскільки "ймовірність ускладнень висока", щоб перестрахуватися, є рекомендація госпіталізації.

"Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – додав він.

Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був заарештований у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в Руставі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Грузія
Саакашвілі
голодування
арешт
Читайте також:
18 жовтня, 2021 понедiлок
Перш ніж обкладати податками власників городів, Зеленський має відповісти за $40 млн у офшорах від Коломойського, - Ірина Геращенко
Дмитро Кулеба
18 жовтня, 2021 понедiлок
"Найгірший сценарій уже відбувся": Кулеба відповів на заяву Пєскова про перспективу вступу України до НАТО
Людмила Буймістер
18 жовтня, 2021 понедiлок
Фракція "Слуг" ухвалила виключити нардепку Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.2
    Купівля 26.2
    Продаж 26.44
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
20 жовтня
10:02
Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа
10:00
Гра у кальмара
Формула “Гри в кальмара”: корейські фільми, які захоплюють навіть більше, аніж суперхіт-2021
09:49
Ліонель Мессі (ліворуч) та Кіліан Мбаппе
Мбаппе незграбно "поцупив" у Мессі хет-трик у матчі Ліги чемпіонів
09:47
Понад 200 тис.: в Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
09:31
Сергій Куюн
Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн
09:21
долар
Курс валют: долар продовжує дешевшати
09:13
Ентоні Джошуа
Джошуа знайшов винуватця поразки від Усика
09:12
Петро Порошенко
Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ та припинити блокаду конкурсу в САП
09:09
Разумков Зеленський
Президентські рейтинги. У Зеленського - різкий обвал. Другий - Порошенко. У Разумкова – стрімке зростання
09:04
інтернет
Facebook планує змінити назву, - ЗМІ
08:40
Барчук
Телеведуча Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на журналістів
08:38
Сергій Кривцов (ліворуч) та Карім Бензема
Правило неправильне: Тренер "Шахтаря" вигадав дивне виправдання поразці від "Реалу"
08:20
"Барселона" - "Динамо"
"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:13
Коронавірус: за добу майже 19 тис. нових випадків, померли 495 людей
08:00
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:56
ООС
Вночі 20 жовтня окупанти поранили українського військового
07:30
Віталій Миколенко
"Барселона" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:23
підводний човен U35
Росія представляє критичну загрозу, - начальник британського штабу
06:59
Ліонель Мессі
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:44
"Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після ганебної поразки "Реалу"
2021, вiвторок
19 жовтня
23:51
"Шахтар" - "Реал"
"Шахтар" ганебно програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
23:51
Оновлено
Шахтар - Реал, Манор Соломон (ліворуч)
"Шахтар" - "Реал" 0:5: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:57
У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
22:33
Матті Маасікас
"Позитивний крок": представник ЄС в Україні Маасікас привітав ухвалення закону про статус НАБУ
22:17
Михайло Романчук
Призер Олімпіади-2020 Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію
22:04
У Дерипаски прокоментували обшуки ФБР у Вашингтоні
21:58
"Бешикташ" - "Спортінг"
"Спортінг" несподівано забив 4 голи "Бешикташу" і здобув першу перемогу у цій ЛЧ
21:41
Едуард Соболь
"Ман Сіті" розтрощив "Брюгге" Соболя у Лізі чемпіонів
21:27
суд, вирок
Випробувальний термін і позбавлення звання: суд ухвалив вирок працівнику СБУ, який напав на прикордонників
21:16
МВФ
Для схвалення траншу МВФ радою директорів Україна має виконати додаткові умови, - радник Зеленського
21:11
Відключили від газу ціле село: СБУ відкрила справу щодо "Харківгазу"
20:56
Інфографіка
ФК "Шахтар"
"Шахтар" - "Реал": склади команд на матч Ліги чемпіонів
20:41
Віктор Медведчук
Мінімізація податків: ДБР перевіряє причетність Медведчука до ввезення палива з РФ до України за заниженими цінами
20:23
Україна та Канада спільно побудують космодром під українські ракетоносії "Циклон 4М", - Уруський
20:20
поліція
Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова помер від отруєння алкоголем, - Нацполіція
20:17
Андрій Лунін
Тренер "Реалу" Анчелотті спрогнозував майбутнє українця Луніна
20:05
Роман Абрамовський
Рада отримала заяву Абрамовського про відставку з посади міністра екології
19:46
Олег Дерипаска
У Вашингтоні ФБР обшукує будинок російського олігарха Дерипаски, - NBC News
19:43
Обшуки Київтеплоенерго
У "Київтеплоенерго" пройшли обшуки, керівнику та підряднику повідомили про підозру
19:28
"Селтік" - "Ференцварош"
"Селтік" обіграв "Ференцварош" Зубкова у Лізі Європи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV