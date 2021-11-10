Конте заборонив футболістам "Тоттенгема" їсти кетчуп і майонез: яку дієту запровадили у топ-клубі АПЛ
Італійський тренер "Тоттенгему" Антоніо Конте заборонив футболістам лондонського клубу їсти кетчуп і майонез
Про це повідомляє The Athletic.
Після одного з тренувань Антоніо Конте звернувся до деяких футболістів і прямо сказав їм, що у них проблеми зі зайвою вагою.
Італійський тренер запровадив обов'язковий командний обід. З меню прибрали важку їжу та сендвічі, Конте також заборонив футболістам їсти кетчуп та майонез.
Тепер футболістам "Тоттенгему" даватимуть менше фруктового соку, до страв додаватимуть менше соняшникової та вершкової олії. Конте закликав гравців більше їсти фрукти.
Попереднім місцем роботи 52-річного Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".
"Тоттенгем" після 11 турів займає дев'яте місце в чемпіонаті Англії.
- Нагадаємо, 2 листопада Антоніо Конте призначили головним тренером "Тоттенгему".
- 10 листопада Конте заявив, що заслужено отримує у англійському футбольному клубі 18 млн євро на рік.
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