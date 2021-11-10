Хто мене запрошує - грабує банк: Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в "Тоттенгемі"

Про це повідомляє Football Italia.

За словами Конте, його зарплата у 18 млн євро у Лондоні є справедливою, адже він працює та досягає результатів на найвищому рівні.

"Моя зарплата – пограбування? Думаю, будь-хто, хто запрошує мене, грабує банк. Ти просто робиш свою роботу. Робити її добре – це правильно. Свою я роблю на топрівні, тож моя зарплата справедлива. Боротьба за топ-4 – це виклик. Прем'єр-ліга – дуже складний турнір", – сказав Конте.



Попереднім місцем роботи 52-річного Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".

"Тоттенгем" після 11 турів займає дев'яте місце в чемпіонаті Англії.