Хто мене запрошує - грабує банк: Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в "Тоттенгемі"
Італійський тренер "Тоттенгему" Антоніо Конте заявив, що заслужено отримує у англійському футбольному клубі 18 млн євро на рік
Про це повідомляє Football Italia.
За словами Конте, його зарплата у 18 млн євро у Лондоні є справедливою, адже він працює та досягає результатів на найвищому рівні.
"Моя зарплата – пограбування? Думаю, будь-хто, хто запрошує мене, грабує банк. Ти просто робиш свою роботу. Робити її добре – це правильно. Свою я роблю на топрівні, тож моя зарплата справедлива. Боротьба за топ-4 – це виклик. Прем'єр-ліга – дуже складний турнір", – сказав Конте.
Попереднім місцем роботи 52-річного Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".
"Тоттенгем" після 11 турів займає дев'яте місце в чемпіонаті Англії.
- Нагадаємо, 2 листопада Антоніо Конте призначили головним тренером "Тоттенгему".
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