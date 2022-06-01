Контратака ЗСУ на Херсонщині має перспективу швидкого переходу до контрнаступу, - Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, українські війська обрали правильну стратегію, розпочавши контратаки саме на південному напрямку
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Безпосередньо у Херсонській області українські війська здійснюють контратаку з намаганням перевести це у контрнаступ, використовуючи слабкості російської оборони на поточний момент. А також для зменшення ризиків подальшого закріплення російських військ на правому березі Дніпра. Тож зараз це дуже вдалий момент для використання наших головних ресурсів і резервів саме на цьому напрямку, натомість мінімізуючи використання ресурсів на Сєверодонецькому напрямку", - сказав Згурець.
Також експерт додав, що закордонне озброєння поки що надходить точково.
"Зброя від партнерів зразу з "коліс" йде на фронт для ведення бойових дій, тож поки що ми не встигаємо накопичувати резерви коштом закордонної допомоги, бо ми де-факто використовуємо цю зброю для бойових дій", – наголосив експерт.
- ЗСУ перейшли у контрнаступ. Британська розвідка на мапі показала зміни ситуації на фронті. Окупанти ведуть наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках змушені оборонятися
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