Контратака ЗСУ на Херсонщині має перспективу швидкого переходу до контрнаступу, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Безпосередньо у Херсонській області українські війська здійснюють контратаку з намаганням перевести це у контрнаступ, використовуючи слабкості російської оборони на поточний момент. А також для зменшення ризиків подальшого закріплення російських військ на правому березі Дніпра. Тож зараз це дуже вдалий момент для використання наших головних ресурсів і резервів саме на цьому напрямку, натомість мінімізуючи використання ресурсів на Сєверодонецькому напрямку", - сказав Згурець.



Також експерт додав, що закордонне озброєння поки що надходить точково.



"Зброя від партнерів зразу з "коліс" йде на фронт для ведення бойових дій, тож поки що ми не встигаємо накопичувати резерви коштом закордонної допомоги, бо ми де-факто використовуємо цю зброю для бойових дій", – наголосив експерт.



ЗСУ перейшли у контрнаступ. Британська розвідка на мапі показала зміни ситуації на фронті. Окупанти ведуть наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках змушені оборонятися

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