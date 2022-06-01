ЗСУ перейшли у контрнаступ. Британська розвідка на мапі показала зміни ситуації на фронті
Окупанти ведуть наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках змушені оборонятися
Про це свідчить мапа боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.
Судячи з карти, ЗСУ перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині й здобули на цих напрямках гарні результати. Вони повернули контроль над деякими окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів у напрямку державного кордону.
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