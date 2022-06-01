Про це свідчить мапа боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.

Судячи з карти, ЗСУ перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині й здобули на цих напрямках гарні результати. Вони повернули контроль над деякими окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів у напрямку державного кордону.

Американські експерти вважають, що російські військові повторюють помилки на сході України.

За день 31 травня українські військові знищили на Сході 22 російських окупантів, склад з боєприпасами та БТР.

У Росії вигадали ще одну причину вторгнення в Україну.

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