"Контроль над Україною, дестабілізація Заходу, протидія НАТО": політологиня назвала причини напруження Росією ситуації на кордоні

Про це політологиня Анна Білітвіна заявила в ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Цю ситуацію потрібно розглядати, не як окрему загрозу військового вторгнення РФ до України, а як елемент гібридної війни. Росія спирається на військову силу, загроза - вона реальна. Реалізується вона чи ні, чи буде залежати і від України, тому що у гібридній війні - основна мета, це досягти політичних цілей з мінімальним збройним впливом на противника", - вважає вона.



На її думку, це означає, що Росія не хоче повномастштабної війни, а хоче використовувати гібридну війну для досгнення своїх цілей.



"У Росії декілька цілей, що стосуються України, Європи, геополітичні цілі. Вона хоче контролю над Україною, дестабілізувати Захід, протидіяти НАТО, запобігти поширенню НАТО на Схід. Росія демонструє те, що якщо в Україні буде підвищуватись присутність американської військової техніки або військових НАТО, або спільні навчання, то такими загрозами Росія намагається цьому запобігти. Якщо Україна буде готова дати відсіч Росії і для неї дійсно буде дуже висока ціна за подібні дії, тоді навряд чи Росія вдасться до таких дій", - підсумувала Білітвіна.





Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.

Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.

22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.

25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.