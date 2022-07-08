Про це він розповів в етері Еспресо.



"Техніки у них достатньо, навіть, коли стволи виходять зі строю, то у них завдання не влучно стріляти, а засипати по площах землю артилерійськими снарядами, це така радянська тактика. Створити масовість батарей, дивізіонів та просто насипати у бік противника. Тому ми не маємо сподіватися, що у них закінчаться снаряди, у них їх дуже багато. Нам потрібно відповідати точково, прицільно, розуміючи, що на війні економіка теж має дуже важливе значення. І стріляти, як стріляють HIMARS, М777, гаубиці 109, французькі CAESAR, коли другий - третій снаряд у ціль", - зауважив Костенко.



Він зазначив, говорячи про стандарти НАТО і про перехід на 155-й калібр замість 152-го, то раніше різниця сприймалася у міліметрах 155 і 152 калібрів, поки не переконався, що це не тільки назва "152" і "155", а взагалі інша концепція та інший підхід до зброї.



"Росіяни розповідали про радянську зброю як про суперзброю, їх концепція була засипати все масовістю та вогнем тому, що не могли зробити достатньо точної зброї. А натовська зброя направлена на те, що ти береш точні снаряди, які сильніші за своїми тактико-технічними характеристиками, і кладеш у ціль. Тобто не просто все засипати, а, наприклад, знищити пункт управління чи склади боєприпасів, і після того, як ворог буде знекровлений, потім вже просуватися", - пояснив полковник СБУ.



Костенко додав, що противнику без мобілізації буде складно йти далі та наступати, враховуючи їх плани на Південь. Скоріше за все, що вони зроблять масову або приховану мобілізацію, але наша перевага у тому, що ми мобілізацію вже зробили й у нас вже 700 тисяч мобілізованих людей, які проходять підготовку та набираються бойового досвіду.



"Якщо противник зробить мобілізацію, то йому доведеться кидати у топку непідготовлених людей. Я вважаю, що час грає на нашому боці. Навіть, заяви росіян, про передишку на Слов'янському та Краматорському напрямках, підтверджують, що вони зазнали значних втрат і не жаліли нічого, бо створили перевагу у п'ять разів і сунули, де наші їх просто знищували. Але за допомогою масовості, вони й проходили. Тому те, що вони зупинилися передислокуватися, ми це використаємо, що буде теж грати на нашу користь", - підсумував Роман Костенко.

28 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові.

2 липня у Міноборони США заявили, що ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян.