Координував інформдиверсії Шуфрича: СБУ оголосила нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу
Служба безпеки повідомила про нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу. Припускається, що він координував інформдиверсії Нестора Шуфрича проти України
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що колишній посадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію військово-політичного керівництва України на користь РФ.
Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них - Нестор Шуфрич, який підозрюється у держзраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював російські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.
Правоохоронці встановили, що поплічники Сівковича публікували фейки про внутрішню обстановку в Україні, а також висловлювання щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.
"Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР дії експосадовця були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 та ч. 1 ст. 111.
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