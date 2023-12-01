Координував інформдиверсії Шуфрича: СБУ оголосила нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що колишній посадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію військово-політичного керівництва України на користь РФ.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них - Нестор Шуфрич, який підозрюється у держзраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював російські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Правоохоронці встановили, що поплічники Сівковича публікували фейки про внутрішню обстановку в Україні, а також висловлювання щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

"Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.