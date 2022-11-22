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Корабель місії NASA Artemis I готується до виходу на орбіту Місяця і надіслав перше фото Землі

22 листопада, 2022 вiвторок
06:08
Технології Корабель місії NASA Artemis I зробив фото землі з орбіти Місяця

Капсула екіпажу NASA Orion місії Artemis I підійшла до поверхні Місяця, де вона невдовзі має вийти на орбіту супутника Землі

Про це пише Bloomberg.

Шлях космічного корабля також проходив над базою Спокій – місцем посадки Аполлона-11, коли астронавти вперше висадилися на Місяць у 1969 році.

Проліт відбувся після того, як Orion запалив свій головний двигун, який поставив апарат на курс виходу на орбіту Місяця, що відбудеться пізніше цього тижня.

Запуск двигуна у понеділок був одним із двох великих маневрів, які Оріон повинен зробити, щоб вийти на місячну орбіту. 25 листопада близько 16:52 він виконає другу операцію, щоб вивести себе на орбіту, де він залишиться приблизно тиждень, перш ніж відправитися додому. Перебуваючи на орбіті навколо Місяця, Orion подолає від Землі понад 248 655 миль (400 170 кілометрів). Це найбільша відстань, яку будь-коли долав космічний корабель, створений для пілотування людей.

Оріон запалив свій двигун у понеділок вранці під час подорожі на зворотному боці Місяця. Коли апарат вийшов із затемнення, NASA знову змогло отримати його сигнал, і Orion надіслав зображення далекої планети Земля, яка виглядала як крихітна куля, оточена темрявою.

  • Нагадаємо, зближення з Місяцем є частиною місії NASA Artemis I, яка стартувала з Флориди вранці 16 листопада. Цей політ є першою великою місією в програмі Artemis космічного агентства, метою якої є відправка першої жінки та першої кольорової людини на Місяць.
  • Спершу старт програми планувався на 29 серпня, проте через технічні проблеми запуск перенесли. Далі Space Launch System із капсулою Orion хотіли відправити в космос 3 вересня, однак скасували через витік палива. Резервні дати на листопад знову змінювали, тепер уже через ураган "Ніколь".

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