Кореспондент Time пише книгу про Зеленського та війну в Україні

Про це пише Associated Press.

У середу, 15 травня, видавництво HarperCollins Publishers повідомило, що книга "Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні" Саймона Шустера детально розповість про реакцію українського президента на російське вторгнення.

"Шустер запропонує одкровення про те, як Зеленський та його команда пережили цю війну та орієнтувалися на зміну ролей іноземних лідерів з усього світу", – повідомляє видавець.

Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював на Росію та Україну, Він створював репортажі з обох країн. Кореспондент живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

"Для моєї кар’єри є привілеєм розповідати про історію цієї війни, яку пережили президент Зеленський та його команда", – сказав він.

19 травня історію життя президента України Володимира Зеленського представили у коміксі. Книга розповідає про те, як Зеленський, який колись зіграв вигаданого президента в телешоу, прийшов до влади у 2019 році, пообіцявши припинити війну на Сході України.

4 червня автор книги "Зеленський без гриму" Сергій Руденко розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії до України інтерес в Європі до персони Зеленського дуже виріс.

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