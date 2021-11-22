Корнієнко анонсував новий сайт та застосунок Ради

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню “Фокус”.



"Плануємо новий сайт Ради, а також додаток для мобільних пристроїв, у якому буде доступ до основних законів, новин, можливість отримати інформацію, звідки беруться закони, звідки експертиза надходить, як законопроєкти потрапляють у комітети, як їх обговорюють. Можна буде ставити галочки навпроти законопроєктів, які цікавлять, і отримувати новини в месенджері або на пошту. Це банальні речі, зрозумілі для найпростіших інтернет-магазинів, але для Ради це поки що ­космос", - зазначив Корнієнко.



У відповідь на питання про вартість оновлення Корнієнко відповів, що "багато всього можна зробити шляхом оптимізації бюджетів".



"У нас у ВР залишається багато невикористаних грошей, які можна перерозподілити, зокрема на реформування апарату Ради. Треба вирішити, що робити з депутатськими грошима, які виникають внаслідок того, що депутати не голосують по поправках, або не ходять на засідання комітетів, або не голосують закони. Як результат ми маємо чималий щомісячний "фонд" із десятків мільйонів гривень, заощаджених на заробітній платні", - сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що у парламенті створять робочу групу з удосконалення положень регламенту Верховної Ради України. Її очолить перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.