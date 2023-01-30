Про це пише Deadline.

Фільм має робочу назву "Цукерберг: Король метавсесвіту" і триватиме 90 хвилин, режисером стане Нік Грін. Фільм розповість про життя бізнесмена та про його шлях у створенні всесвітньовідомої соцмережі. У стрічці також покажуть рідкісні архівні кадри та ексклюзивні інтерв’ю з людьми, близькими до Цукерберга.

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