"Король метавсесвіту": про Цукерберга та історію створення Facebook знімуть документальний фільм
Стало відомо, що про Марка Цукерберга та історію створення Facebook створять документальну стрічку з унікальними архівними кадрами
Про це пише Deadline.
Фільм має робочу назву "Цукерберг: Король метавсесвіту" і триватиме 90 хвилин, режисером стане Нік Грін. Фільм розповість про життя бізнесмена та про його шлях у створенні всесвітньовідомої соцмережі. У стрічці також покажуть рідкісні архівні кадри та ексклюзивні інтерв’ю з людьми, близькими до Цукерберга.
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