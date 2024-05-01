Найродючіші ранні сорти огірків: які обрати та коли посадити

Вибір сорту огірків для вирощування на своєму городі є ключовим етапом для хорошого врожаю, який задовольнить ваші потреби та бажання. Селекція стрімко розвивається, тому постійно з'являються нові гібриди та сорти, які обіцяють високий врожай та якість плодів. У цій статті ми розглянемо найкращі ранні сорти огірків, які варто обрати для городу.

Коли та де краще садити огірки на городі

Огірки - рослини, які потребують багато світла, тепла та вологи. Тому найкраще садити їх на добре освітленій ділянці, де вони матимуть достатньо сонячного світла протягом дня.

Огірки - це справжні теплолюби, для їхнього успішного зростання і розвитку необхідні оптимальні температурні умови. Зазвичай вони найбільш активно ростуть за температури від +14 до +30 °C. Тому оптимальний час для посіву огірків на відкритому ґрунті - кінець квітня та травень, коли температура вже стабільно тепла та сприятлива для їхнього зростання.

Важливо, щоб ґрунт був достатньо прогрітий до +10...+12 °C, адже це забезпечить успішне проростання насіння. Також варто звернути увагу на температуру повітря: вночі вона не повинна опускатися нижче +10 °C, а вдень - триматися на рівні близько +16°C. Забезпечуючи огіркам такі умови, ви можете розраховувати на щедрий урожай цієї корисної овочевої культури.

Крім того, звертайте увагу на ґрунт для висаджування насіння, він повинен бути добре дренованим, оскільки огірки не люблять застою води, адже це може спричинити гниття чи інші проблеми. Додатково враховуйте можливість захисту від сильного вітру. Також слід уникати саджання огірків поруч із культурами, які схильні до захворювань, оскільки це може спричинити розповсюдження хвороб.

Найкращі ранні сорти огірків

Вибір ранніх сортів огірків для вирощування на городі є вирішальним для отримання рясного та якісного врожаю. Існує декілька популярних та перевірених досвідченими городниками ранніх сортів, які здатні задовольнити ваші очікування.

Арктика F1

Це один із відомих гібридних сортів огірків, який вирізняється своєю високою стійкістю до низьких температур. Цей сорт ідеально підходить для вирощування в умовах прохолодного клімату та на ранній період весняно-літнього сезону.

Особливістю сорту "Арктика" є можливість висівання в теплицях та у відкритий ґрунт ще до закінчення загрози заморозків, що дає можливість отримати ранній та стабільний врожай.

Основні характеристики: міцна коренева система, довжина плодів становить 10-11 см, а діаметр близько 4 см. Крім того, цей сорт має високу продуктивність і відмінний смак плодів, що робить його популярним серед дачників і садівників.

Фото: semena.in.ua

Кущовий

Сорт "Кущовий" відомий своєю стійкістю до різних умов вирощування та високими врожаями. Особливістю цього сорту є те, що він чудово росте на відкритому ґрунті, але також буде добре зростати під плівковим укриттям. Це робить його універсальним вибором для тих, хто любить вирощувати овочі на власній ділянці, незалежно від її розмірів.

Плоди характеризуються як ранньостиглі, що дає змогу отримати перший врожай уже через 40-48 днів. Огірки мають приємний зелений колір, шкірку з невеликими гострими шипами та соковиту серединку.

Сорт відомий також своїм стійким урожайним показником, а це означає, що ви можете очікувати значного врожаю протягом усього сезону. Вони чудово переносять стресові умови, а також стійкі до деяких видів хвороб, зокрема оливкової плямистості та борошнистої роси, що робить їх популярним вибором серед досвідчених городників.

Євро Пік

Це відомий та популярний серед садівників сорт для вирощування в умовах відкритого ґрунту або теплиць. Він є стійким до стресових умов та має швидкий темп росту. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає високоякісний та надійний сорт огірків.

Основні особливості цього партенокарпічного гібрида: високий врожай, швидке дозрівання та відмінний смак плодів. Огірки невеликого розміру мають зелену шкірку з шипами, вони соковиті та хрусткі, з приємним ароматом.

Однією з переваг цього сорту є його стійкість до хвороб та шкідників, що дозволяє отримувати хороші врожаї протягом всього сезону. Крім того, плоди не переростають, чудово підходять для споживання свіжими або для консервування.

Фото: semena.in.ua

Везунчик

Огірки "Везунчик" - це відмінний вибір для тих, хто шукає ранній сорт. Він відомий своїм високим врожаєм, надійністю та стійкістю до різних шкідників та хвороб.

Основні особливості сорту: швидкість дозрівання плодів (40-45 днів), що дозволяє отримувати перші врожаї вже на початку літа, також вони самозапилюються. Огірки мають приємний смак та хрустку текстуру, що робить їх ідеальними для вживання свіжими.

Однією з головних переваг "Везунчика" є його стійкість до стресових умов та несприятливих погодних чинників. Цей сорт може легко переносити перепади температур, засуху та вологість, що робить його відмінним вибором для вирощування в різних регіонах та кліматичних умовах.

Китайський ельф

Китайський ельф - це цікавий вибір для тих, хто шукає нові бджолозапильні сорти для свого саду або городу. Цей сорт відомий своїм швидким дозріванням – 35-37 днів, а також високою врожайністю.

Основні особливості сорту: ​​здатність рослин до продуктивного росту та розвитку в різних умовах, стійкість до грибкових хвороб та коливань в умовах навколишнього середовища.

"Китайський ельф" також відомий своїм ніжним смаком та хрусткою текстурою. Вони ідеально підходять для вживання свіжими в салатах чи сандвічах. Крім того, цей сорт може бути використаний для консервації або маринування, адже не передбачає наявності гіркоти чи пустот.

Фото: florium.ua

Догляд за огірками завжди включає регулярний полив, відповідне підживлення та видалення бур'яну. З дотриманням правильних вимог вирощування, а також підбором найкращого сорту, ці рослини зможуть принести вам великий врожай, яким ви будете насолоджуватись влітку та у вигляді консервації протягом холодних місяців.