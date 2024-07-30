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Які рослини посадити біля паркану: топ варіантів для краси та захисту

Крістіна Слончак
30 липня, 2024 вiвторок
09:00
корисні поради Що посадити біля паркану?

Паркан, що межує з дорогою, відповідає за естетичне оформлення фасаду та інколи виконує функцію захисту від "сторонніх очей", тому важливо підібрати правильні рослини

Зміст

Коли ви плануєте озеленення ділянки, важливо не лише вибрати красиві рослини, але й врахувати їхнє функціональне призначення. Це також стосується території біля паркану, особливо якщо вона виходить на дорогу. Це місце може стати не тільки декоративним елементом, але й важливим бар’єром від пилу, шуму та сторонніх поглядів.

Для створення зеленого бар'єру, варто вибрати рослини, які витримають специфічні умови, що виникають через "сусідство" з дорогою. Еспресо підготувало для вас декілька ідей, які допоможуть визнатись з тим, що посадити біля паркану.

Хвойні рослини

У народних повір'ях дуже часто лунає думка про те, що садити хвойні дерева на прибудинковій території не можна, але за парканом – ідеальне місце.

Декоративна туя (західна або корейська) підходить для створення живоплоту. Ці рослини мають щільну крону, тому пом’якшують вплив сильного вітру, забезпечують додатковий захист від шуму та пилу, а також створюють природний бар’єр для збереження приватності. Їх досить легко обрізати та формувати так, як вам буде потрібно.

Крім того, ялина – це також чудовий вибір для живої огорожі біля дороги. Вони швидко зростають та створюють густий зелений бар'єр, що ефективно захищає від пилу та шуму. Ці дерева стійкі до забруднення повітря, яке може бути проблемою при розташуванні поруч з дорогою.

Важливо, що хвойні рослини не потребують особливого догляду та будуть мати естетичний вигляд протягом всього року. Якщо туя та ялина вам не подобаються, тоді зверніть увагу на ялівець, кипарис або сосну.

Фото: frarborists.com

Чагарники

Кущі барбарису, наприклад, барбарис Тунберга, має гарне декоративне листя та яскраві ягоди. Такий чагарник часто використовується у ролі живої огорожі, оскільки його колючі гілки забезпечують додатковий захист від тварин-шкідників. Барбарис також відомий своєю стійкістю до умов міського середовища, не боїться морозів.

Якщо ж ви хочете вирощувати більш витончену та ніжну рослину вздовж паркану, тоді зверніть увагу на гортензію. Цей чагарник додає яскравих кольорів завдяки своїм великим суцвіттям квітів. Гортензії добре ростуть у різних умовах і можуть бути використані для створення живоплоту.

Однак, важливо пам'ятати, що ця рослина вважається помірно токсичною. Більшість її видів містять небезпечні речовини, такі як кремній та ціаногенні глікозиди. Ці сполуки можуть викликати симптоми отруєння при споживанні частин рослини - листя, стебел або квітів. Тому краще наглядати за красою суцвіть здалеку.

Гортензія

Фото: Shutterstock

Бузок – це гарний чагарник, який добре підходить для створення живоплотів. Він має невеликі квіти, які зібрані у суцвіття різних кольорів. Під час цвітіння бузок має приємний аромат, який створює затишну атмосферу.

Висаджуючи цей кущ вздовж паркану, ви можете створити живу огорожу, яка забезпечить приватність та захист від вітру. Крім того, ця рослина досить невибаглива у догляді, добре росте у сонячних місцях та не потребує особливих умов для розвитку. Бузок може виростати досить великим, тому варто обирати декоративні сорти.

Самшит (Buxus) – це ще один популярний варіант рослин, які часто висаджують біля паркану. Ця декоративна рослина добре підходить для створення живоплотів та бордюрів завдяки своїй щільній та компактній формі. Самшит формує густі кущі, які можуть створити гарний зелений екран уздовж паркану.

Самшит – це багаторічна рослиною, що добре переносить різні умови освітлення, включно із сильною інсоляцією та частковим затінком. Однак, важливо враховувати деякі аспекти при посадці самшиту, зокрема, ця рослина вразлива до шкідників та хвороб.

Фото: movakvitiv.com

В'юнкі рослини

Дівочий або дикий виноград є чудовим варіантом для посадки біля паркану. Він відомий своєю здатністю швидко рости та покривати вертикальні поверхні густим листям. Ця рослина має привабливе листя, яке змінює кольори залежно від пори року – від яскраво-зеленого влітку до насичено-червоного восени. Це додає декоративної цінності саду протягом усього сезону. Крім того, дівочий виноград дуже невибагливий і добре росте у різних умовах – він може витримувати як сонце, так і півтінь, а також різні типи ґрунтів. Завдяки своїй здатності густо обвивати паркан, дикий виноград створює зелений екран, що приховує вашу ділянку від сторонніх очей.

Часто господарі приватних будинків обирають плющ. Він є хорошим вибором для посадки біля паркану, оскільки швидко росте та обвиває будь-які вертикальні структури, включно зі стінами або альтанками. Крім естетичних переваг, плющ має ще кілька важливих властивостей. Він є невибагливим та може зростати без особливого догляду, витримуючи різні типи ґрунтів. Густе листя плюща може забезпечити додаткову ізоляцію та захист від шуму, що робить вашу ділянку більш затишною.

Плетисті троянди не можна віднести до справжніх в'юнків, однак вони все ж здатні рости вертикально за допомогою опор, обвивати арки або паркани. Такі троянди створюють дуже красиву композицію, що додає естетичної привабливості вашому фасаду. Вони можуть бути різних кольорів: червоні, рожеві, білі, жовті тощо.

Багато сортів плетистих троянд мають приємний аромат, що додає особливого шарму. Однак, при висаджені даних рослин варто враховувати те, що вони потребують добре освітленого місця, оскільки люблять сонце. Крім того, троянди будуть зростати лише на родючому, добре дренованому ґрунті та потребують постійного догляду.

Фото: reddit.com

Інші рослини

Лаванда – відома своїм надзвичайним ароматом та гарними фіолетовими квітками. Вона відлякує багатьох шкідників та має низку корисних властивостей для організму людини. Ця рослина не потребує особливого догляду та добре зростає у посушливих умовах.

Рудбекія – ці яскраві квітучі рослини добре зростають у сонячних місцях та можуть додати барвистих акцентів до вашого квітника біля паркану. Вони не лише декоративні, але й приваблюють корисних комах, таких як бджоли та метелики. Звісно, ці рослини не зможуть захистити ваше подвір'я від "сторонніх очей", однак естетичність та невибагливість гарантовані.

Фото: Getty Images

Коли ви будете думати, які квіти біля паркану висади, враховуйте не лише естетичний вигляд рослини, але й стійкість до умов навколишнього середовища. Розгляньте всі ці варіанти, щоб створити ефектний та функціональний зелений бар'єр, який буде радувати вас протягом року.

Джерела: Сільське господарство та садівництвоAgro-MarketSouthern LivingСвій Садок

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